Aunque los fans del anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” están emocionados por la llegada de la película “Infinity Castle” a Crunchyroll y otras plataformas de streaming tras una larga espera, también están pendientes de cualquier detalles de la segunda entrega de la trilogía que adapta el arco final manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Por lo pronto, se sabe que está en producción, pero aún no se ha revelado la fecha de estreno ni más datos sobre la secuela. Entonces, ¿cuál es el próximo evento de anime que podría incluir novedades?

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Algunos tenían la esperanza de recibir alguna actualización sobre la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en la Anime Expo 2026, pero solo incluyó una panel especial dedicado al éxito en taquilla de la primera entrega.

Por lo tanto, los fanáticos de esta franquicia esperan que en los próximos eventos animes, la serie comparta novedades sobre la secuela de la película que recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un éxito histórico para el cine de animación.

Mitsuri Kanroji se unirá a Obanai Iguro para enfrentar a Nakime en la segunda parte de "Demon Slayer: Infinity Castle", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Ufotable)

EL EVENTO QUE PODRÍA REVELAR LA FECHA DE ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE II”

Los principales eventos de anime en Japón para el resto de 2026 incluyen el Summer Comiket en agosto, el Tokyo Game Show en septiembre, el Winter Comiket en diciembre, y la Jump Festa 2027, que también se realizará en diciembre de este año. Precisamente este último es el que podría ser el más importante para “Demon Slayer”.

La Jump Festa es una gran exposición anual de anime y manga en Japón patrocinada por la editorial Shueisha, que destaca las novedades de revistas como Weekly Shōnen Jump, y se celebra cada mes de diciembre en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba. Cada año desde 1999, congrega a más de 100 000 personas e incluye emocionantes anuncios.

Además de exposiciones interactivas y productos exclusivos, presenta nuevos tráilers, fechas de estreno y proyectos de anime. Por lo tanto, los fans de “Kimetsu no Yaiba” esperan que finalmente se revele la fecha de lanzamiento de “Demon Slayer: Infinity Castle II”, o incluso algún avance.

Todavía no se ha revelado la programación oficial de la Jump Festa 2027, pero sin duda, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tendrá un lugar asegurado en el evento que se lleva a cabo durante dos días consecutivos.

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla Sanemi Shinazugawa, se unirá a Muichiro Tokito y Genya para enfrentar a Kokushibo en la película anime "Demon Slayer: Infinty Castle II" (Foto: Ufotable)

FECHAS DE LA JUMP FESTA 2027

La Jump Festa 2027 se llevará a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2026. El evento mantendrá su sede tradicional en los pabellones internacionales del centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, a las afueras de Tokio.

Días del evento: Sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026.

Horario de apertura: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (Hora Estándar de Japón).

Distribución: Ocupará los pabellones de exposición del 1 al 9 y el pabellón 11 del recinto.

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