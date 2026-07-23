Tras su estreno, el 5 de julio de 2026, “Goodbye, Lara” (“Sayonara Rara” en su idioma) está teniendo un gran recibimiento inicial, posicionándose como un éxito moderado y una de las sorpresas visuales de la temporada de verano. Sobre esta serie anime que reimagina el cuento de “La sirenita”, la crítica ha destacado el uso prioritario de animación tradicional hecha a mano (con un estilo retro que recuerda a los años 90), y ha elogiado enormemente su simbología de colores, su música y los inesperados giros modernos. Asimismo, han señalado que podría ser el nuevo “Frieren: Beyond Journey’s End”.

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La serie producida por el Estudio Kinema Citrus gira en torno a la reinterpretación del clásico cuento de hadas danés de 1837 de Hans Christian Andersen y la evolución emocional de su protagonista. Algunos de los temas que aborda este anime son las segundas oportunidades, el amor verdadero vs. obsesión, así como, el choque cultural y temporal. Pero ¿por qué es comparada con “Frieren”?

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN “GOODBYE, LARA” Y “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

“Goodbye, Lara” y “Frieren: Beyond Journey’s End” tienen un tono similar, ya que abordan temáticas melancólicas y reflexivas sobre la pérdida y el paso del tiempo. Además, ambos animes destacan por su ritmo pausado y contemplativo, priorizando los paisajes hermosos, la simbología visual y la belleza de la cotidianidad por encima de la acción desenfrenada.

En el anime "Goodbye, Lara", Lara (Hana Hishikawa) es la princesa sirena que reencarna en el lago Biwa dispuesta a cumplir su deseo de amar (Foto: Kinema Citrus)

Estas dos producciones exploran la vida desde la perspectiva de seres que trascienden el tiempo humano regular. Mientras en Frieren es una elfa que vive miles de años, Lara es una sirena que despierta en la era moderna tras un letargo de 200 años.

Las dos protagonistas deben procesar el paso del tiempo y los recuerdos de un pasado trágico o nostálgico, mientras intentan comprender el amor, la amistad y los vínculos mortales. Todo esto ha llevado a la audiencia a considerar al anime “Goodbye Lara” un heredero espiritual de “Frieren: Beyond Journey’s End”.

Por otro lado, “Goodbye Lara” cuenta con la dirección de Takushi Koide, el diseño de personajes de Shiori Tani, la composición de Anna Kawahara y la composición musical de yuma yamaguchi.

¿DE QUÉ TRATA “GOODBYE, LARA”?

En “Goodbye Lara”, tras morir y transformarse en espuma, Lara renace dos siglos después en el lago Biwa (Prefectura de Shiga, Japón), donde aprende a adaptarse al mundo humano y está decidida a encontrar el amor verdadero.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “Lara, una sirena que se convirtió en humana para perseguir el amor de un príncipe humano, solo para fallar y transformarse en espuma de mar. Doscientos años después, Lara reencarna en el lago Biwa, en la prefectura de Shiga, y esta vez está decidida a encontrar el amor verdadero.”

TRÁILER DE “GOODBYE, LARA”

¿CÓMO VER “GOODBYE, LARA”?

El primer episodio de “Goodbye, Lara” se estrenó el 5 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional. Cada semana se emite un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

REPARTO DE VOCES DE “GOODBYE, LARA”

Hana Hishikawa como Lara

Nana Kawaishi como Mari Otsu

Rika Fukami (Minako Aino/Sailor Venus en “Sailor Moon”) como Grace

Ayumu Murase (Kazushige Sanda en SANDA) como Luca

Tomohiro Ōno como Yoshihiro Otsu

Mitsuaki Madono como Makoto Otsu

Nanae Sumitomo como Ema Otsu

Masaki Terasoma como Rowan

Lara experimenta con asombro y entusiasmo las maravillas tecnológicas del mundo humano moderno, en compañia de Mari Otsu, la estudiante humana y boxeadora que se convierte en la mejor amiga en el anime "Goodbye, Lara" (Foto: Kinema Citrus)

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