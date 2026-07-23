La tercera temporada de “Blue Lock”, que llevará por subtítulo “Neo Egoist League” y adaptará uno de los arcos más largos y esperados del manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, aún no tiene fecha de estreno oficial. Mientras esperan más novedades sobre los nuevos episodios, los fans podrán disfrutar de la película live action que adapta el inicio del famoso manga y anime, centrándose en el radical proyecto de entrenamiento. ¿Qué más se sabe sobre esta producción? ¿Ya tiene fecha de estreno en cines?

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Se trata de una de las producciones más ambiciosas y fieles del cine japonés, ya que busca capturar la esencia psicológica y la adrenalina cruda que hicieron mundialmente famoso al material original. La dirección recae en Yusuke Taki (“Land of Tanabata”, “In Love and Deep Water”) y el guion está a cargo de Tetsuo Kamata.

El estudio CREDEUS (“Golden Kamuy”) es el responsable del proyecto, mientras que TOHO se encarga de la distribución. Mientras que Fumiya Takahashi es el encargado de interpretar a Yoichi Isagi en la película live action de “Blue Lock”, que también cuenta con las actuaciones de Kaito Sakurai, Kyōhei Takahashi, Kōta Nomura, Yuzu Aoki y Shō Nishigaki.

El live-action de "Blue Lock" se estrena el 7 de agosto de 2026 en los cines de Japón. ¿Conseguirá la probacion de los fans o se convertirá en el próximo "Dragon Ball: Evolution"? (Foto: CREDEUS)

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”

La película live-action de “Blue Lock” se estrena el viernes 7 de agosto de 2026 en los cines de Japón. Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento en Estados Unidos y América Latina, pero se prevé su llegada para octubre.

Mientras esperas el anuncio oficial de la película que tendrá una duración extendida de 2 horas y 8 minutos puedes ver las dos primeras temporadas del anime en plataformas de streaming como Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

TRÁILER DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”

La película live-action de “Blue Lock” cuenta con varios tráilers oficiales y adelantos que presentan los efectos especiales utilizados para emular las icónicas “auras” de poder y los despertares de los delanteros en la cancha.

Mientras el tráiler está acompañado por el explosivo tema principal de la película, “Monstruo”, interpretado por la famosa cantante Ado, el último avance incluye la canción “Twilight” de Fukase.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película live-action de “Blue Lock”, “tras una desastrosa derrota en el Mundial 2018, la selección de Japón lucha por reagruparse. Pero, ¿qué les falta? Un as absoluto de la delantera que pueda guiarles hacia la victoria. La Unión Japonesa de Fútbol está empeñada en crear un delantero con hambre de gol y sed de victoria, que pueda ser el instrumento decisivo para darle la vuelta a un partido perdido... y para ello ha reunido a 300 de los mejores y más brillantes jugadores juveniles de Japón”.

REPARTO DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”

Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi

Kaito Sakurai como Meguru Bachira

Kyōhei Takahashi como Hyoma Chigiri

Kōta Nomura como Rensuke Kunigami

Yuzu Aoki como Gurimu Igarashi

Shō Nishigaki como Asahi Naruhaya

Yūki Tachibana como Gin Gagamaru

Raizō Ishikawa como Jingo Raichi

Joey Iwanaga como Okuhito Iemon

Shunya Asano como Wataru Kuon

Yūki Sakurai como Yudai Imamura

Yūki Kura como Ryosuke Kira

Masataka Kubota como Jinpachi Ego

Kōhei Higuchi como Zantetsu Tsurugi

K del grupo idol &TEAM’s K como Seishiro Nagi

Keito Tsuna como Reo Mikage

Mei Hata cpmo Anri Teieri

Sōshō Tomimoto como Ikki Niko del equipo Y

Keisuke Kida como Hibiki О̄kawa del equipo Y

Keisuke Higashi como Shōei Barō del equipo X

Ryōta Miura como los gemelos Junichi Wanima y Keisuke Wanima

Shihō Harumi como Hirotoshi Buratsuta

Sōma Santoki como Tomonari Tada

Yūsuke Hirayama como Isshin Tomobe

Tōru Nomaguchi como Issei Isagi

Maho Nonami como Iyo Isagi

Fumiya Takahashi (Yoichi Isagi), Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi y Masataka Kubota (Jinpachi Ego) son algunos de los mimebros del elenco de la película live-action de “Blue Lock” (Foto: CREDEUS)

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