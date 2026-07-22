“The One Piece” es un ambicioso remake de Netflix del clásico anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda que busca modernizar por completo la obra original para adaptarla a los estándares de las nuevas generaciones y promete un ritmo más acelerado, con el objetivo de condensar los eventos de forma ágil, eliminando los episodios innecesarios y la censura de la adaptación de 1999. Esto significa que las peleas y los momentos clave avanzarán de forma dinámica y sin eternas escenas estáticas o repeticiones.

La serie que se estrenará en febrero de 2027 ha sido producida por WIT Studio y adapta la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja, comprimiendo los primeros 50 capítulos del manga en 7 episodios (con una duración total aproximada de cinco horas).

El objetivo principal del presidente de WIT Studio, George Wada, es que “The One Piece” se convierta en la guía definitiva y perfecta para cualquiera que quiera empezar a ver “One Piece” hoy en día sin intimidarse por los más de mil episodios que tiene la serie anime clásica.

El anime remake "The One Piece" adaptará los primeros 50 capítulos del manga, empezando desde Romance Dawn (Foto: Wit Studio / Netflix)

LAS PRIMERAS PISTAS DE LA TEMPORADA 2 DE “THE ONE PIECE”

Además de la fecha de estreno, el primer tráiler oficial y nuevas imágenes, se reveló que la primera temporada de “The One Piece” terminará con el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie. Por lo tanto, deja el camino preparado para una segunda entrega.

Aunque el estudio aún no ha confirmado oficialmente una segunda temporada, ha dejado caer pistas muy claras de que está en sus planes futuros. Si la primera entrega concluye cuando Luffy conoce a Sanji, todavía quedan arcos extremadamente icónicos y espectaculares del East Blue por adaptar.

El clímax de la pelea contra Arlong en Arlong Park o los sucesos de Loguetown podrían ser parte de una segunda temporada de “The One Piece”. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.

Durante una entrevista con Screen Rant, el presidente de WIT Studio recalcó que el compromiso absoluto del equipo es hacer de la primera temporada una excelente adaptación, antes de enfocarse en una segunda entrega.

“En primer lugar, nos sentimos muy honrados de trabajar en este proyecto. Por supuesto, todo el mundo sabe que el manga original es enorme. Así que nos gustaría mucho trabajar en él y convertirlo en algo realmente genial. Nuestro objetivo ahora mismo es crear una primera temporada lo más satisfactoria posible para el público”, explicó George Wada.

Asimismo, agregó: “Así que actualmente estamos totalmente centrados en la primera temporada de la serie. Solo tenemos que asegurarnos de que todo salga bien y luego podremos disfrutarla junto con los fans de todo el mundo. Así que realmente queremos disfrutar de esto con los fans actuales de todo el mundo, así como con los nuevos.”

Shanks le entrega su sombrero de paja a Luffy en el primer avance del anime remake "The One Piece", que solo adaptará el inicio del manga (Foto: Wit Studio / Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE ONE PIECE” EN NETFLIX?

“The One Piece” se estrenará en febrero de 2027 en Netflix y adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda, es decir, la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja. La primera temporada abarcará los primeros 50 capítulos.

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