Después de una larga espera, “The One Piece” finalmente tiene tráiler. El primer avance del anime remake de Netflix y WIT Studio se publicó durante la edición 50 del Festival de Animación de Annecy e incluye las primeras imágenes finales de la nueva adaptación de la obra de Eiichiro Oda que narra la historia de Monkey D. Luffy, un joven entusiasta que adquiere poderes de goma tras comer una “Fruta del Diablo” y emprende, junto a su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja, una aventura para encontrar un legendario e invaluable tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas.

Aunque no es el primer adelanto de este proyecto, que promete adaptar de manera más fiel el aclamado manga, si es el primero que incluye imágenes propiedad del nuevo anime, que cuenta con la dirección de Masashi Koizuka, quien trabajó en las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Ranking of Kings”. El anterior video estaba conformado de bocetos e ilustraciones de los personajes principales.

Masashi Koizuka envió un mensaje a los fans de todo el mundo sobre el ambicioso remake que se estrenará en 2027. “Me haría muy feliz que los niños de todo el mundo pudieran revivir la misma emoción que sentí en aquel entonces”, señaló el director del remake.

Shanks le entrega su sombrero de paja a Luffy en el primer avance del anime remake "The One Piece" (Foto: Wit Studio / Netflix)

EL PRIMER TRÁILER DE “THE ONE PIECE” DE NETFLIX

El avance de un minuto de duración de “The One Piece” muestra una combinación de animación tradicional en 2D con un uso marcado de entornos tridimensionales generados por computadora (CGI). Además, brinda una idea de lo que se puede esperar de este remake.

El rediseño de WIT Studio incluye mayor densidad, dinamismo e impacto visual. También queda claro que tendrá un ritmo más acelerado, con el objetivo de condensar los eventos de forma ágil, eliminando los episodios innecesarios y la censura de la adaptación de 1999.

Asimismo, el teaser tráiler de “The One Piece” muestra a Luffy zarpando al mar, recibiendo el sombrero de paja de Shanks y ejecutando su primer e inolvidable ataque Gomu Gomu no Pistol contra el Señor de la Costa.

EL PÓSTER DEL PRIMER EPISODIO DE “THE ONE PIECE

Durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026 también se reveló un póster episódico del primer capítulo del anime de Netflix. El afiche titulado “Romance Dawn” permitió ver por primera vez a Luffy, reanimado, mientras se embarca en su gran aventura en el mar para convertirse en el Rey de los Piratas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE ONE PIECE” EN NETFLIX?

“The One Piece” se estrenará en febrero de 2027 en Netflix y adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda, es decir, la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja. La primera temporada abarcará los primeros 50 capítulos.

La primera temporada contará con siete episodios, con una duración total de aproximadamente 300 minutos, según informó Netflix. Tudum también señaló que la primera entrega terminará con el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie.

Este es el afiche del primer episodio del anime remake "The One Piece". La imagen marca el inicio de la gran aventura de Luffy (Foto: Wit Studio / Netflix)

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