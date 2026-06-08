El arco de Elbaph en el anime “One Piece” lleva varios fines de semana construyendo su mundo con mucha calma y, ahora, esa paciencia está a punto de rendir frutos. Y es que el episodio 1166 de la serie se perfila como un punto de inflexión para la historia, ya que los Caballeros de Dios por fin pisaron la isla de los gigantes y la atmósfera tranquila que caracterizó a esta entrega empieza a ceder terreno al conflicto. Así, si quieres saber de qué trata el capítulo, quién lo protagoniza y cuándo podrás verlo en Crunchyroll, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción de Toei Animation retomó su emisión regular en abril del 2026 después de una pausa de tres meses.

De esta manera, el episodio 1165 de la adaptación del manga de Eiichiro Oda fue el que presentó en escena a dos de los Caballeros de Dios (Gunko y Shamrock), dejando claro que la trama estaba lista para dar un salto de tono.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

Titulado “Encountering Loki - Gunko of the Knights of God” (en español: “El encuentro con Loki – Gunko de los Caballeros de Dios), el capítulo gira en torno a la búsqueda del Príncipe Loki por parte de los nuevos personajes del anime.

En ese sentido, después de que Gunko y Shamrock revelaran su presencia en Elbaph, ahora profundizaremos en el estado actual de Loki y en las razones detrás de su rastreo.

Entonces, tal como lo revela el adelanto oficial, Gunko dará una demostración de sus capacidades, un momento que ya generó reacción en redes sociales.

Asimismo, la tripulación de Luffy seguirá presente en la isla mientras la tensión sigue escalando.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1166 de “One Piece” se estrena en Crunchyroll el domingo 14 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES SON LAS VOCES DEL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo de “One Piece” cuenta con incorporaciones de peso en el elenco principal.

Resulta que Kenjiro Tsuda le presta su voz a Shamrock y Sumire Uesaka interpreta a Gunko, mientras que Yuichi Nakamura completa el trío como el Príncipe Loki.

Monkey D. Luffy es el protagonista principal del anime "One Piece". En el episodio 1166 de la serie, él viste un atuendo inspirado en los gigantes de Elbaph (Foto: Toei Animation)

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