Hay semanas en las que los lectores del manga “One Piece” se ven obligados a tomar un descanso y, para tristeza de muchos, esta es una de ellas. Y es que el capítulo 1185 de la obra de Eiichiro Oda no llegará en la fecha programada inicialmente (domingo 7 de junio del 2026), por lo que ahora tendremos que esperar más de la cuenta por su lanzamiento. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, te cuento por qué se retrasó, cuándo sale y dónde podrás leerlo cuando llegue el momento.

Vale precisar que “One Piece” se publica de manera regular en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.

Y si bien Oda suele tomar descansos cada tres entregas, este ‘break’ particular llamó la atención de gran parte del fandom porque llegó tras solo dos capítulos consecutivos.

¿POR QUÉ SE RETRASA EL CAPÍTULO 1185 DEL MANGA “ONE PIECE”?

De acuerdo con Game Rant, Eiichiro Oda anunció la pausa en la publicación del manga tras la difusión del capítulo 1184.

La razón principal detrás de la decisión fue su visita al set de rodaje en Sudáfrica, donde el elenco de la serie live-action “One Piece” se encuentra grabando la tercera temporada.

Cabe resaltar que Netflix publicó un video donde se ve al autor interactuando con el reparto, con Iñaki Godoy, el actor que le da vida a Monkey D. Luffy, en un lugar destacado de ese encuentro.

En ese sentido, el tiempo de viaje y la estadía del mangaka en este territorio hicieron inviable mantener el ritmo habitual de publicación de la obra.

¿CUÁNDO SE PUBLICA EL CAPÍTULO 1185 DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1185 de “One Piece” quedó reprogramado para el domingo 14 de junio del 2026.

La entrega se publicará en la edición #29 de la Weekly Shonen Jump, con un horario de lanzamiento global fijado para las 10:00 a.m. (ET).

Aunque, debido al cambio horario, los lectores en Japón tendrán acceso a la publicación desde el lunes 15 de junio a las 12:00 a.m. (JST).

¿CÓMO LEER “ONE PIECE”?

En cuanto a las plataformas para leer el manga “One Piece”, los fans cuentan con tres opciones principales:

Manga Plus de Shueisha , disponible de forma gratuita a nivel mundial salvo en Japón, Corea del Sur y China.

, disponible de forma gratuita a nivel mundial salvo en Japón, Corea del Sur y China. Viz Media , con la traducción al inglés y los capítulos más recientes en acceso libre.

, con la traducción al inglés y los capítulos más recientes en acceso libre. Shonen Jump+, exclusivo para lectores en Japón.

Finalmente, salvo que surja algún contratiempo adicional, se esperan tres capítulos consecutivos del manga tras esta pausa: el 1185, el 1186 y el 1187.

El capítulo 1184 del manga "One Piece" profundiza de forma conmovedora en los orígenes de Brook (Foto: Shueisha)

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