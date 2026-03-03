¡“One Piece” lo hizo otra vez! Resulta que la emblemática obra de Eiichiro Oda acaba de superar las 600 millones de copias en circulación—a nivel mundial—con la salida del tomo 114 en Japón, un hito que la coloca por encima de las estimaciones históricas de ventas de “Superman” y la consolida como el cómic más vendido del planeta. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento qué hay detrás de este récord y por qué está dando tanto que hablar entre fans del manga y de los superhéroes.

Vale precisar que esta hazaña no llegó de la noche a la mañana. Y es que “One Piece” se publica desde 1997 en la revista Weekly Shonen Jump y, en casi tres décadas, ha seguido la travesía de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja en su búsqueda del tesoro legendario que le da nombre a la franquicia, con más de mil capítulos y más de cien tomos recopilatorios en el mercado.

Y, en el camino, la obra ya había logrado otros hitos: desde obtener un Récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de una misma serie de cómic de un solo autor... hasta impulsar un universo que incluye anime, películas, videojuegos y un reciente live-action de Netflix.

¿CÓMO SUPERÓ “ONE PIECE” A “SUPERMAN”?

El anuncio oficial se realizó el martes 3 de marzo del 2026, a través de portales como Oricon, confirmándose que “One Piece” había superado las 600 millones de copias en circulación a nivel mundial.

La cifra se reparte en más de 450 millones de copias en Japón y más de 150 millones en el extranjero, estableciendo al manga como el título de historieta más vendido de la historia.

Por su parte, “Superman” se ha mantenido durante años en un estimado de 600 millones de copias, contando—principalmente—ediciones individuales desde 1938.

Es decir, “One Piece” ha logrado cifras que, según las estimaciones disponibles, superan a las del famoso superhéroe en apenas unos 30 años de publicación.

A lo largo de su historia, la franquicia "Superman" ha demostrado ser un gigante comercial (Foto: DC Comics)

EL VIDEO QUE ACOMPAÑA EL RÉCORD DE “ONE PIECE”

El récord llegó acompañado de una campaña muy particular: un video en el que Eiichiro Oda aparece escribiendo “el secreto del One Piece” en un papel, guardándolo en un pequeño cofre y enviándolo al fondo del océano como parte de un proyecto especial realizado junto a un instituto oceanográfico japonés.

De esta manera, el autor celebra el hito de ventas con una puesta en escena que refuerza el misterio central de la historia y, de paso, alimenta la conversación entre los fans sobre el final de la obra.

