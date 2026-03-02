El AnimeJapan 2026 se perfila como la gran cita del año para los fans del anime y, en especial, para quienes siguen de cerca la franquicia “Demon Slayer: Infinity Castle”. Y es que el evento, programado para realizarse a finales de marzo en el centro de convenciones Tokyo Big Sight, en Tokio, reunirá a los principales estudios de la industria con anuncios, paneles y actividades para el público. Así, para los seguidores de “Kimetsu no Yaiba”, estas fechas son clave, dado que allí podría aclararse el futuro de la saga en cines y en el streaming.

Vale precisar que el AnimeJapan 2026 es una convención abierta al público en su fin de semana principal, con un formato pensado tanto para anuncios como para la experiencia del fan.

El evento reunirá más de 120 expositores, incluidos grandes estudios y distribuidoras, y se repartirá entre los pabellones Este y Sur del recinto, además de un área de exhibición en la azotea.

Asimismo, habrá cuatro escenarios oficiales—Red, Green, Blue y White Stage—, donde se concentrarán los paneles, las presentaciones del elenco y las revelaciones de adelantos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL ANIMEJAPAN 2026?

El AnimeJapan 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de marzo del 2026, en el centro de convenciones Tokyo Big Sight, en el distrito de Ariake, Tokio.

Las jornadas para el público general se extenderán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con último ingreso a las 4:30 p.m., mientras que los días de negocio para la industria y la prensa se desarrollarán inmediatamente después, hasta el 31 de marzo.

Cabe resaltar que este es uno de los festivales de anime más grandes del mundo, con asistencia superior a las 150 mil personas en la edición previa y una escala aún mayor prevista para este año.

De esta manera, se espera un despliegue considerable de paneles, mercancía y actividades paralelas que suele convertir a AnimeJapan en el escaparate ideal para anunciar grandes proyectos.

¿QUÉ SE ESPERA SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL ANIMEJAPAN 2026?

Lo que hay, por ahora, es expectativa más que confirmación. Resulta que diversos medios especializados han señalado que nueva información sobre “Demon Slayer: Infinity Castle”—en particular, sobre su segunda película—podría revelarse durante el evento.

Sin embargo, no hay ningún tipo de anuncio concreto ni un horario oficial.

Es decir, no sabemos si se trataría de un tráiler, una nueva imagen promocional o simplemente una actualización de la ventana de estreno, por lo que conviene mantener las expectativas en un punto razonable.

¿CÓMO SEGUIR LAS NOVEDADES DEL ANIMEJAPAN 2026?

Si no puedes viajar a Japón, igual puedes estar al día: la organización del AnimeJapan mantiene actualizaciones en su web oficial y redes sociales, como X (Twitter) y YouTube.

Por lo tanto, si tu foco principal es “Demon Slayer: Infinity Castle”, lo más práctico será tener en el radar tanto los canales oficiales de la serie como los del evento.

Imagen promocional del AnimeJapan 2026, evento que se perfila como la gran cita del año para los fans del anime (Foto: AnimeJapan Organization)

