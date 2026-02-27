El universo de “One Piece” se prepara para darle un foco especial a sus personajes femeninos con “One Piece: Heroines”, un nuevo proyecto animado que ha encendido las expectativas del fandom por centrarse, al fin, en las chicas de la tripulación y otras aliadas clave. Así, más allá de ser un simple complemento, este especial se presenta como una oportunidad para explorar su vida cotidiana y sus motivaciones lejos de las grandes batallas.

Vale precisar que este spin-off nace a partir de la novela ligera “One Piece: Heroines”, en la que se narran historias cortas protagonizadas por varias mujeres del mundo creado por Eiichiro Oda.

Además, ha sido descrito como una pieza más íntima y con un tono más ligero que el del anime principal.

De esta manera, se perfila como un contenido pensado para quienes quieren conocer mejor a personajes como Nami... más allá de su rol en la acción central.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ONE PIECE: HEROINES”?

“One Piece: Heroines” se estrena en Japón el domingo 5 de julio del 2026 como un especial de TV de un solo episodio.

La emisión será a través de Fuji TV en el bloque nocturno, a las 11:15 p.m. (JST), lo que confirma que Toei y la cadena lo tratarán como un evento puntual y no como una serie semanal.

Hasta el momento, los planes de estreno internacional no han sido anunciados. En ese sentido, si te encuentras en Latinoamérica o España, lo más prudente es asumir que primero se verá por la televisión japonesa y recién después podría llegar al streaming o en ‘simulcast’.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE: HEROINES”?

Se espera que “One Piece: Heroines” adapte la historia de Nami de la novela ligera. Es decir, el relato en el que la navegante se enfrenta a un reto de moda con un par de zapatos mal hechos.

De esta forma, el tono del especial apunta a ser más cercano a la comedia. O sea, una mirada distinta al día a día de las protagonistas.

Cabe resaltar que Nico Robin también será incluida en la producción, pese a no formar parte de la historia original de Nami en la novela... lo que sugiere que Toei está condensando varios elementos de la obra para este único capítulo.

¿POR QUÉ SOLO SERÁ UN EPISODIO Y QUÉ ESPERAR COMO FAN?

Tal como te puedes imaginar, la noticia que más ha decepcionado a cierta parte de los seguidores es que “One Piece: Heroines” será solo un especial de un episodio y no una miniserie centrada en varias protagonistas, como algunos esperaban.

Entonces, al adaptarse solo la historia de Nami (con algunos añadidos), el resto de relatos del libro quedarían fuera... al menos en esta primera incursión animada.

Imagen promocional de "One Piece Heroines", especial del anime que incluye la aparición de Robin (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí