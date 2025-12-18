La franquicia “One Piece” ha realizado importantes anuncios este año. Desde el cambio de programación por primera vez en más de 26 años, pasando de un formato semanal a lanzar 26 episodios cada año, hasta los avances de la segunda temporada de la serie live-action de Netflix que se estrenará en 2026. Pero uno de los más importantes se realizará en diciembre, específicamente en la Jump Festa, que es una de las convenciones de anime y manga más grandes que Shueisha celebra anualmente desde 1999.

Los fanáticos de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas esperan que en el evento que se realiza en Japón el 20 y 21 de diciembre de 2025 incluya grandes sorpresas. Especialmente una actualización del anunciado remake de WIT Studio.

“ONE PIECE” ¿REALMENTE TENDRÁ UN REMAKE?

WIT Studio anunció por primera vez la producción de la serie “The One Piece” en diciembre de 2023. Casi un año después publicó un video “Detrás de cámaras de la producción” en su canal oficial de YouTube. Sin embargo, desde entonces, los fans no han recibido más actualizaciones.

El video mostró al equipo de producción trabajando en el remake y permitió ver algunas ilustraciones conceptuales, pero no reveló una fecha de lanzamiento u otros detalles relevantes. Así que, la Jump Festa 2026 podría ser el escenario perfecto para esa gran noticia.

Hasta el momento, se sabe que la nueva serie de anime remake se titula “The One Piece”, cuenta con la dirección de Masashi Koizuka, quien trabajó en las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Ranking of Kings”, con Hideaki Abe como asistente de dirección, Taku Kishimoto en la composición, Kyoji Asano y Takatoshi Honda en el diseño de personajes, Yasuhiro Kajino en el diseño de criaturas, Eri Taguchi en el diseño de utilería, Ken Imaizumi y Shuhei Fukuda como los directores de acción, y Tomomori Kuroda como la dirección artística.

La nueva serie de anime remake que está en desarrollo para su lanzamiento en Netflix, adaptará el manga de Eiichiro Oda desde el principio, pero busca diferenciarse de la producción de Toei Animation. “En el fondo, tengo un fuerte deseo de utilizar lo mejor del manga. Para lograrlo, habrá una diferencia entre una película que se incorpore con estos detalles... Esto forma parte de nuestra identidad en este proyecto y añade una singularidad a ‘The One Piece’ creado por WIT Studio”, declaró Koizuka durante el One Piece Day 2024.

FECHA Y HORARIO DEL PANEL DE “ONE PIECE” EN LA JUMP FESTA 2026

El panel de “One Piece” en la Jump Festa 2026 se realizará el domingo 21 de diciembre de 2025. Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube.

¿A qué hora ver la presentación de “One Piece”?

Japón: 5:00 pm.

Estados Unidos: 3:00 am.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 am.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 am.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 am.

España: 9:00 am.

