Sin duda, ha sido un gran año para el anime. El éxito en taquilla y las críticas positivas de películas como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” son un claro ejemplo. El 2026 promete repetir la hazaña y la Jump Festa marca la pauta del próximo año para los fanáticos del anime. Se trata de una de las convenciones de anime y manga más grandes que la editorial Shueisha celebra anualmente desde 1999.
Durante el evento de dos días se incluyen nuevos anuncios de anime, manga y videojuegos, exhibiciones interactivas y más. Este año se celebrará los días 20 y 21 de diciembre, y los paneles más esperados son los de “My Hero Academia”, “Jujutsu Kaisen”, “Kaiju No. 8” y “Sakamoto Days”, “Demon Slayer”, “Spy x Family”, “Chainsaw Man” y “One Piece”.
¿CÓMO VER LA JUST FESTA 2026?
Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube, al igual que en los años anteriores.
“One Piece” y “My Hero Academia” han prometido grandes sorpresas, pero aún no se ha adelantado nada. No obstante, los fanáticos tienen algunas teorías relacionadas con nuevas películas.
FECHA Y HORARIO DE LA JUST FESTA 2026
Esta es la programación completa de la Jump Festa 2026, que se realizará el 20 al 21 de diciembre en el Makuhari Messe de Chiba e incluye novedades para los fans de la Weekly Shonen Jump, Jump SQ., Shonen Jump+ y Saikyo Jump. (Los horarios corresponden con la hora japonesa)
Jump Super Stage
Sábado, 20 de diciembre
- 11:40-12:10 - My Hero Academia
- 12:20-12:50 - Gintama
- 13:00-13:30 - JUJUTSU KAISEN
- 13:40-14:10 - Oblivion Battery
- 14:20-14:50 - Blue Exorcist
- 15:00-15:30 - Kaiju No. 8
- 15:40-16:10 - New Prince of Tennis
- 16:20-16:50 - World Trigger
- 17:00-17:30 - Sakamoto Days
Domingo, 21 de diciembre
- 11:40-12:10 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- 12:20-12:50 - Blue Box
- 13:00-13:30 - Dr. STONE
- 13:40-14:10 - SPY x FAMILY
- 14:20-14:50 - DAN DA DAN
- 15:00-15:30 - Bleach
- 15:40-16:10 - Akane-banashi
- 16:20-16:50 - Chainsaw Man
- 17:00-17:50 - One Piece
Jump Studio
Sábado, 20 de diciembre
- 11:40-12:10 - Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Hokkaido-hen
- 12:50-13:20 - Mission: Yozakura Family
- 14:00-14:40 - Hell’s Paradise
- 15:10-15:50 - MASHLE: MAGIC AND MUSCLES
- 16:20-17:00 - Chained Soldier
Domingo, 21 de diciembre
- 11:40-12:10 - WITCH WATCH
- 12:50-13:30 - Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
- 14:00-14:30 - The Elusive Samurai
- 15:10-15:40 - Black Clover
- 16:20-16:50 - Haikyu!!
Jump Station
Sábado, 20 de diciembre
- 11:40-12:20 - Moriarty the Patriot stage musical
- 12:50-13:30 - KochiKame / Undead Unluck / Assassination Classroom
- 14:00-14:40 - Marriagetoxin
- 15:10-15:40 - Kindergarten WARS
- 16:20-17:00 - Gokurakugai / Phantom Busters
Domingo, 21 de diciembre
- 11:40-12:20 - You and I Are Polar Opposites
- 12:50-13:20 - Kill Blue
- 14:00-14:30 - Dark Gathering
- 15:10-15:50 - BLACK TORCH
- 16:20-17:00 - ‘Tis Time for “Torture,” Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.
