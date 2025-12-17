Sin duda, ha sido un gran año para el anime. El éxito en taquilla y las críticas positivas de películas como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” son un claro ejemplo. El 2026 promete repetir la hazaña y la Jump Festa marca la pauta del próximo año para los fanáticos del anime. Se trata de una de las convenciones de anime y manga más grandes que la editorial Shueisha celebra anualmente desde 1999.

Durante el evento de dos días se incluyen nuevos anuncios de anime, manga y videojuegos, exhibiciones interactivas y más. Este año se celebrará los días 20 y 21 de diciembre, y los paneles más esperados son los de “My Hero Academia”, “Jujutsu Kaisen”, “Kaiju No. 8” y “Sakamoto Days”, “Demon Slayer”, “Spy x Family”, “Chainsaw Man” y “One Piece”.

¿CÓMO VER LA JUST FESTA 2026?

Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube, al igual que en los años anteriores.

“One Piece” y “My Hero Academia” han prometido grandes sorpresas, pero aún no se ha adelantado nada. No obstante, los fanáticos tienen algunas teorías relacionadas con nuevas películas.

Los fanáticos de "My Hero Academia" esperan un gran anuncio en el primer día de la Jump Festa 2026 (Foto: Bones)

FECHA Y HORARIO DE LA JUST FESTA 2026

Esta es la programación completa de la Jump Festa 2026, que se realizará el 20 al 21 de diciembre en el Makuhari Messe de Chiba e incluye novedades para los fans de la Weekly Shonen Jump, Jump SQ., Shonen Jump+ y Saikyo Jump. (Los horarios corresponden con la hora japonesa)

Jump Super Stage

Sábado, 20 de diciembre

11:40-12:10 - My Hero Academia

12:20-12:50 - Gintama

13:00-13:30 - JUJUTSU KAISEN

13:40-14:10 - Oblivion Battery

14:20-14:50 - Blue Exorcist

15:00-15:30 - Kaiju No. 8

15:40-16:10 - New Prince of Tennis

16:20-16:50 - World Trigger

17:00-17:30 - Sakamoto Days

Domingo, 21 de diciembre

11:40-12:10 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

12:20-12:50 - Blue Box

13:00-13:30 - Dr. STONE

13:40-14:10 - SPY x FAMILY

14:20-14:50 - DAN DA DAN

15:00-15:30 - Bleach

15:40-16:10 - Akane-banashi

16:20-16:50 - Chainsaw Man

17:00-17:50 - One Piece

Jump Studio

Sábado, 20 de diciembre

11:40-12:10 - Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Hokkaido-hen

12:50-13:20 - Mission: Yozakura Family

14:00-14:40 - Hell’s Paradise

15:10-15:50 - MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

16:20-17:00 - Chained Soldier

Domingo, 21 de diciembre

11:40-12:10 - WITCH WATCH

12:50-13:30 - Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube

14:00-14:30 - The Elusive Samurai

15:10-15:40 - Black Clover

16:20-16:50 - Haikyu!!

Jump Station

Sábado, 20 de diciembre

11:40-12:20 - Moriarty the Patriot stage musical

12:50-13:30 - KochiKame / Undead Unluck / Assassination Classroom

14:00-14:40 - Marriagetoxin

15:10-15:40 - Kindergarten WARS

16:20-17:00 - Gokurakugai / Phantom Busters

Domingo, 21 de diciembre

11:40-12:20 - You and I Are Polar Opposites

12:50-13:20 - Kill Blue

14:00-14:30 - Dark Gathering

15:10-15:50 - BLACK TORCH

16:20-17:00 - ‘Tis Time for “Torture,” Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.

El popular anime "One Piece" tendrá un "Anuncio Súper Especial" en la Jump Festa de este año (Foto: Toei Animation)

