El panel de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" es uno de los más esperados por los fans de la Jump Festa 2026 (Foto: Ufotable)
El panel de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" es uno de los más esperados por los fans de la Jump Festa 2026 (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco

Sin duda, ha sido un gran año para el anime. El éxito en taquilla y las críticas positivas de películas como “” y “” son un claro ejemplo. El 2026 promete repetir la hazaña y la Jump Festa marca la pauta del próximo año para los fanáticos del anime. Se trata de una de las convenciones de anime y manga más grandes que la editorial Shueisha celebra anualmente desde 1999.

Durante el evento de dos días se incluyen nuevos anuncios de anime, manga y videojuegos, exhibiciones interactivas y más. Este año se celebrará los días 20 y 21 de diciembre, y los paneles más esperados son los de “”, “”, “Kaiju No. 8” y “Sakamoto Days”, “Demon Slayer”, “Spy x Family”, “Chainsaw Man” y “One Piece”.

¿CÓMO VER LA JUST FESTA 2026?

Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle a través del , al igual que en los años anteriores.

” y “My Hero Academia” han prometido grandes sorpresas, pero aún no se ha adelantado nada. No obstante, los fanáticos tienen algunas teorías relacionadas con nuevas películas.

Los fanáticos de "My Hero Academia" esperan un gran anuncio en el primer día de la Jump Festa 2026 (Foto: Bones)
Los fanáticos de "My Hero Academia" esperan un gran anuncio en el primer día de la Jump Festa 2026 (Foto: Bones)

FECHA Y HORARIO DE LA JUST FESTA 2026

Esta es la programación completa de la Jump Festa 2026, que se realizará el 20 al 21 de diciembre en el Makuhari Messe de Chiba e incluye novedades para los fans de la Weekly Shonen Jump, Jump SQ., Shonen Jump+ y Saikyo Jump. (Los horarios corresponden con la hora japonesa)

Jump Super Stage

Sábado, 20 de diciembre

  • 11:40-12:10 - My Hero Academia
  • 12:20-12:50 - Gintama
  • 13:00-13:30 - JUJUTSU KAISEN
  • 13:40-14:10 - Oblivion Battery
  • 14:20-14:50 - Blue Exorcist
  • 15:00-15:30 - Kaiju No. 8
  • 15:40-16:10 - New Prince of Tennis
  • 16:20-16:50 - World Trigger
  • 17:00-17:30 - Sakamoto Days

Domingo, 21 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
  • 12:20-12:50 - Blue Box
  • 13:00-13:30 - Dr. STONE
  • 13:40-14:10 - SPY x FAMILY
  • 14:20-14:50 - DAN DA DAN
  • 15:00-15:30 - Bleach
  • 15:40-16:10 - Akane-banashi
  • 16:20-16:50 - Chainsaw Man
  • 17:00-17:50 - One Piece

Jump Studio

Sábado, 20 de diciembre

  • 11:40-12:10 - Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Hokkaido-hen
  • 12:50-13:20 - Mission: Yozakura Family
  • 14:00-14:40 - Hell’s Paradise
  • 15:10-15:50 - MASHLE: MAGIC AND MUSCLES
  • 16:20-17:00 - Chained Soldier

Domingo, 21 de diciembre

  • 11:40-12:10 - WITCH WATCH
  • 12:50-13:30 - Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
  • 14:00-14:30 - The Elusive Samurai
  • 15:10-15:40 - Black Clover
  • 16:20-16:50 - Haikyu!!

Jump Station

Sábado, 20 de diciembre

  • 11:40-12:20 - Moriarty the Patriot stage musical
  • 12:50-13:30 - KochiKame / Undead Unluck / Assassination Classroom
  • 14:00-14:40 - Marriagetoxin
  • 15:10-15:40 - Kindergarten WARS
  • 16:20-17:00 - Gokurakugai / Phantom Busters

Domingo, 21 de diciembre

  • 11:40-12:20 - You and I Are Polar Opposites
  • 12:50-13:20 - Kill Blue
  • 14:00-14:30 - Dark Gathering
  • 15:10-15:50 - BLACK TORCH
  • 16:20-17:00 - ‘Tis Time for “Torture,” Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.
El popular anime "One Piece" tendrá un "Anuncio Súper Especial" en la Jump Festa de este año (Foto: Toei Animation)
El popular anime "One Piece" tendrá un "Anuncio Súper Especial" en la Jump Festa de este año (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC