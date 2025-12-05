Más de un año después de sobrevivir a una pesadilla sobrenatural, el exguardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) deben volver a enfrentarse a los aterradores animatrónicos en “Five Nights at Freddy’s 2”, la secuela de la película de 2023 basada en la exitosa saga de videojuegos de Scott Cawthon. Debido a que Mike le ha ocultado la verdad a su hermana Abby (Piper Rubio), ella escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy.

La cinta dirigida por Emma Tammi a partir del guion de Scott Cawthon cuenta con un elenco principal conformado por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace, Teo Briones, Kellen Goff, Megan Fox, Matthew “MatPat” Patrick.

“Five Nights at Freddy’s 2”, se grabó desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025 en Nueva Orleans y las comunidades aledañas, se estrenó el 5 de diciembre de 2025 en los cines de Estados Unidos, mientras que a Latinoamérica llegó un día antes, el 4 de diciembre. Pero ¿cuándo llegará a alguna plataforma de streaming?

Kellen Goff le da voz de Toy Freddy y Megan Fox le da voz a Toy Chica en la película de terror "Five Nights at Freddy’s 2" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2” EN STREAMING?

Si eres de las personas que prefiere esperar a que una película esté disponible en streaming para verla desde la comodidad de tu hogar, tendrás que esperar algunos meses para disfrutar de la secuela de “Five Nights at Freddy’s”. Aunque hasta el momento no se ha revelado la fecha en la que llegará a streaming, se sabe que estará disponible en Peacock.

Para tener una fecha aproximada debemos considerar los anteriores estrenos de Blumhouse y Universal. “Wolf Man”, “The Woman in the Yard”, “Drop” y “M3GAN 2.0” llegaron a streaming 91 días después de sus lanzamientos en cines. No obstante, esto dependerá del éxito en taquilla de la nueva película.

Otras películas exitosas de Universal Pictures como “Jurassic World Rebirth” y “Cómo Entrenar a tu Dragón” se estrenaron en streaming después de 120 días. Por lo tanto, “Five Nights at Freddy’s 2” tendrá un tiempo de espera de 91 a 120 días, es decir, estaría disponible en Peacock en marzo o abril de 2026.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2” EN FORMATO DIGITAL?

Universal tampoco ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de “Five Nights at Freddy’s 2”, pero sin duda la opción de comprarla o alquilarla a través de las principales plataformas de vídeo bajo demanda estará disponible antes de su llegada a streaming.

Probablemente, esté disponible a finales del 2025, ya que películas como “Wolf Man”, “M3GAN 2.0” y “The Black Phone 2” estuvieron disponibles tan solo 18 días después de su fecha de estreno en cines.

ACTORES Y PERSONAJES DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa Shelly

Piper Rubio como Abby Schmidt

Matthew Lillard como William Afton

Theodus Crane como Jeremiah

Skeet Ulrich[9] como Henry

Mckenna Grace como Lisa

Teo Briones como Alex

Wayne Knight

Kellen Goff como la voz de Toy Freddy

Megan Fox como la voz de Toy Chica

Matthew “MatPat” Patrick como la voz de Toy Bonnie

Elizabeth Lail interpreta a Vanessa Shelly y Josh Hutcherson interpreta a Mike Schmidt en la película "Five Nights at Freddy's 2" (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)

