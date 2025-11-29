La historia de Izuku Midoriya, quien a pesar de no tener un Don soñaba con ser un héroe como su ídolo, All Might, llegó a las pantallas hace casi una década “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original). Aunque el anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi ganó popularidad desde su primera temporada, sin duda, la octava entrega ha alcanzado un nuevo récord: tiene el episodio con mejor calificación en IMDb.

La temporada final ha recibido un gran reconocimiento, por el desarrollo de la trama que incluye la Guerra final y por su animación. Cada capítulo tiene una calificación superior a 9 en IMDb. Pero el octavo episodio del popular anime alcanzó un nuevo récord.

EL EPISODIO DE “MY HERO ACADEMIA” CON MEJOR CALIFICACIÓN

“Izuku Midoriya Rising” (8x08), octavo episodio de la última temporada de “My Hero Academia” obtuvo 9.9 en IMDb, lo que lo convierte en el episodio con mayor audiencia de la franquicia hasta la fecha.

La temporada final de "My Hero Academia" está superando las expectativas de los fanáticos del anime (Foto: Bones Film)

Pero no es el único episodio de la temporada 8 con una excelente calificación. El séptimo capítulo titulado “From Aizawa” tiene una puntuación de 9.6, mientras que el tercer episodio, “The Final Boss!!”, ostenta una calificación de 9.8.

Este capítulo ha sido elogiado por los fans y la crítica por su intensidad y carga emocional. “Izuku Midoriya Rising” marcó el final de la Guerra Final contra Shigaraki y All For One. Luego de que All For One se apoderó del cuerpo de Shigaraki, los héroes lucharon como un gran equipo para derrotarlo.

Todos los héroes que seguían en pie, incluyendo a Aizawa y la Clase 1-A, llegaron para ayudar a Deku a través de portales de teletransportación. Esas escenas brindaron un final espectacular para la épica batalla.

Calificación de los episodios de la temporada 8 de “My Hero Academia”

Episodio 1: Toshinori Yagi: Rising/Origin: 9.1

Episodio 2: The End of an Era, and the Beginning: 9.6

Episodio 3: The Final Boss!!: 9.8

Episodio 4: Quirk: Explosion!!: 9.7

Episodio 5: History’s Greatest Villain: 9.1

Episodio 6: Wrench It Open, Izuku Midoriya!!: 9.3

Episodio 7: From Aizawa: 9.6

Episodio 8: Izuku Midoriya Rising: 9.9

Episodio 9: por confirmar

El episodio 8 de la temporada final de "My Hero Academia" fue elogiado por su carga emocional (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí