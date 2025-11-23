El 2025 ha sido un gran año para el anime. Una muestra de eso son los exitosos estrenos de películas como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”. Pero sin duda, uno de los más esperados fue el estreno de la octava y última temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), qué empezó el 4 de octubre y ya tiene fecha confirmada para el gran final. ¿Cuándo se estrenará el último episodio? A continuación, te comparto la fecha y otros detalles relevantes.

La temporada final del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi tiene 11 episodios. Por lo tanto, tras la emisión del octavo capítulo, solo restan tres episodios para cerrar la historia de Deku (Izuku Midoriya), el noveno usuario de One for All que a lo largo de la serie ha luchado contra villanos poderosos y sus propios demonios internos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ÚLTIMO EPISODIO DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio 11 de la octava temporada de “My Hero Academia”, que corresponde al episodio 170 de la serie en general, se estrenará el sábado 13 de diciembre de 2025. Los fans en Japón podrán celebrarlo con un evento especial.

Deku está destrozado física y emocionalmente en el octavo episodio de la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Para celebrar el capítulo final se realizará una Ultra Screening de la temporada final en cines seleccionados en todo Japón: TOHO Cinemas Ikebukuro, TOHO Cinemas Shinjuku, Yokohama Burg 13, TOHO Cinemas Umeda, TOHO Cinemas Namba, TOHO Cinemas Nijo, Midland Square Cinema, TOHO Cinemas Susukino, TOHO Cinemas Sendai, Hiroshima Wald 11 y TOHO Cinemas LaLaport Fukuoka.

La función especial incluirá los 11 episodios de la temporada de “My Hero Academia”. Se realizará una proyección en tiempo real del episodio final que coincide con la transmisión televisiva del día.

¿CUÁL SERÁ LA DURACIÓN DEL EPISODIO FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Aunque se especulaba que el último episodio de “My Hero Academia” tuviera una duración extendida, se ha anunciado que tendrá una duración estándar. ¿Será suficiente para adaptar los cinco capítulos finales del manga original de Horikoshi?

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El último episodio de la temporada final de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 11 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

“Izuku Midoriya Rising” (8x08), octavo capítulo de la temporada final de “My Hero Academia” mostró la parte final del brutal enfrentamiento entre Deku (Izuku Midoriya) y Tomura Shigaraki / All For One. Por lo tanto, los tres últimos episodios adaptarán los últimos capítulos del manga original.

No obstante, existe una preocupación debido a que podría no ser suficiente para obtener el final completo, es decir, podría no cubrir el material del epílogo, que se publicó un año después del final del manga. Aunque también podría ser una oportunidad para una película.

¿Qué pasará con Izuku Midoriya en el episodio 11 de la octava y última temporada de "My Hero Academia"? (Foto: Bones Film)

