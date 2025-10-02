La octava y última temporada de “My Hero Academia” se estrena en octubre de 2025, así que los fanáticos del anime de Crunchyroll basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi finalmente podrán disfrutar de las épicas batallas entre All Might y All For One, e Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki por el destino del mundo. Entonces, ¿cuántos episodios tendrá la entrega final? ¿Cuándo se estrenará cada uno de ellos?

Aunque el evento principal de los nuevos capítulos de la popular serie es la pelea de Deku contra Shigaraki, también se centrarán en los que sucederá con Bakugo, Todoroki, Uraraka y al resto del grupo, que debe enfrentar a All For One.

La temporada 8 de “My Hero Academia”, que fue confirmada en octubre de 2024, cuenta con Kenji Nagasaki como director jefe y Naomi Nakayama en la silla de director en el estudio Bones Film, con Studio Bones actuando como supervisor de producción. Mientras Yosuke Kuroda se encarga de la composición y los guiones, Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima, del diseños de personajes y Yuki Hayashi, de la música.

Deku se enfrentará a Shigaraki en la octava y última temporada del anime "My Hero Academia", dirigida por Kenji Nagasaki (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El primer episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

Crunchyroll transmitirá al nueva entrega en simultaneo en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

Por tanto, para disfrutar de los últimos episodios debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Aún no se ha confirmado el número de capítulos de la temporada final de “My Hero Academia”, pero todo parece indicar que contará con 11, al igual que la primera, lo que la convierte en una de las más cortas de la serie.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

Episodio 1: Toshinori Yagi: Rising Origin: 4 de octubre de 2025

Episodio 2: 11 de octubre de 2025

Episodio 3: 18 de octubre de 2025

Episodio 4: por confirmar

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Estados Unidos: 5:30 a.m. (Hora del Este) 2:30 a. m. (Hora del Pacífico)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 3:30 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 4:30 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 5:30 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 6:30 a.m.

España: 11:30 p.m.

Reino Unido: 10:30 a. m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La última temporada de “My Hero Academia” adapta el resto del arco de la Guerra Final (capítulos 398-424 del manga de Kohei Horikoshi) y el arco del Epílogo (capítulos 425-430). Así que, el enfrentamiento entre Midoriya y Shigaraki será el eje central. Aunque también se abordará la lucha contra All for One.

El arco del epílogo permite resolver algunas preguntas que quedan en el aire y relata los primeros pasos de los sobrevivientes en el nuevo mundo de posguerra. Probablemente se incluya el capítulo extra 431, que se centra en lo que la antigua Clase 1-A está tramando en un futuro.

En estos nuevos episodios se presentan algunos personajes nuevos como Dai, un aspirante a estudiante de la UA.

En la octava y última temporada del anime "My Hero Academia", Izuku está decidido a salvar el mundo y convertirse en el héroe más grande (Foto: Bones Film)

