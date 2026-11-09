El reconocido actor David Tennant interpreta a Tony Baddingham en la aclamada serie dramática "Rivals" (Foto: Happy Prince / Walt Disney Pictures)
El reconocido actor David Tennant interpreta a Tony Baddingham en la aclamada serie dramática "Rivals" (Foto: Happy Prince / Walt Disney Pictures)
Carla Ocaña
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Rutshire está por volver a llenarse de fiestas, traiciones y guerras de poder. Y es que la serie de y “Rivals” (en español: “Rivales”) retoma su segunda temporada con la nueva tanda de episodios de una historia que mezcla ambición, romances prohibidos y looks ochenteros. Así, los seguidores de David Tennant, y compañía ya quieren saber cuándo sale cada capítulo y cuántos faltan para el desenlace de esta entrega. Por eso, en las siguientes líneas, te ayudo a organizar tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que, esta vez, la batalla entre Tony Baddingham y Declan O’Hara por la corona de los Cotswolds llega a su punto más alto, Rupert Campbell-Black enfrenta sus demonios personales y Taggie O’Hara debe decidir si sigue a su corazón.

Además, las fiestas, la Noche de las Hogueras, el baile de caza de Hampshire y una Navidad agitada sirven de telón de fondo para la producción.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rivals” - Temporada 2 Parte 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2

Esta tanda de episodios de la serie dramática se suma a los seis capítulos que ya tenía la temporada.

Calendario de estreno de “Rivals” - Temporada 2:

  • Episodios 1-6: YA DISPONIBLES
  • Episodios 7, 8 y 9: miércoles 11 de noviembre del 2026
  • Episodio 10: miércoles 18 de noviembre del 2026
  • Episodio 11: miércoles 25 de noviembre del 2026
  • Episodio 12 (final de temporada): miércoles 2 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

Al igual que el resto de títulos originales de Disney+ y Hulu, se espera que el lanzamiento de los capítulos de la segunda parte de la temporada 2 de “Rivals” respete el siguiente horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. de los miércoles
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. de los miércoles
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. de los miércoles
España9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

“Rivals” es un título exclusivo de los catálogos de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de sus nuevos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

La trama de la serie "Rivals" está ambientada en los círculos de la élite y aristocracia británica (Foto: Happy Prince / Walt Disney Pictures)
La trama de la serie "Rivals" está ambientada en los círculos de la élite y aristocracia británica (Foto: Happy Prince / Walt Disney Pictures)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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