Cuando “My Hero Academia” llegó a su punto final, muchos fans, estuvieron al borde de la silla, esperando con ansiedad cada nuevo capítulo del arco de la Guerra Final. El manga creado por Kohei Horikoshi había mantenido una tensión narrativa impresionante, llevándonos a través del crecimiento de Izuku Midoriya (Deku) desde sus inicios sin poderes hasta convertirse en una figura clave en el universo de los héroes. Pero lo que pocos sabíamos en ese entonces es que el final que todos leímos no era la única versión que existía.

Recientemente, el propio Horikoshi reveló que tuvo en mente un final alternativo que habría cambiado radicalmente la historia tal y como la conocemos. Esta versión no solo daba un cierre muy distinto a Deku, sino que alteraba por completo el mensaje central del manga. ¿Quieres conocer cómo era este desenlace?

Deku es el protagonista del manga y anime de "My Hero Academia" (Foto: Bones)

EL FINAL ALTERNATIVO DE “MY HERO ACADEMIA”

En este final alternativo, Horikoshi había considerado que Izuku Midoriya jamás recuperaría su Don (One For All) después de la guerra contra Shigaraki Tomura y All For One. En lugar de recibir la Armadura de Héroe como compensación por haberlo dado todo, el plan original era que Deku renunciara definitivamente a su rol como héroe activo.

Y no solo eso. Según reveló el autor, su idea era que Izuku terminara como profesor, guiando a la próxima generación de héroes, pero ya sin participar directamente en el campo de batalla, convirtiendo ello en un cierre bastante simbólico y con una fuerte carga emocional, pero también muy alejado del espíritu de acción que caracterizó a la serie.

Otro detalle importante de este final alternativo es que Horikoshi quería volver al enfoque original: una historia exclusivamente sobre Deku y su camino hacia la grandeza. Esto habría significado que personajes como Bakugo, Todoroki, Uraraka, e incluso All Might, tendrían papeles mucho más reducidos o simplemente simbólicos en los capítulos finales.

El panel final, de hecho, no iba a ser ese gran salto de todos los héroes juntos que tanto emocionó a los lectores. En su lugar, veríamos a Deku diciéndole a un niño: “Tú también puedes ser un héroe”, una escena íntima, reflexiva, casi nostálgica, pero que, para muchos, habría sentido más como un epílogo triste que como una celebración colectiva.

¿QUÉ MOTIVÓ A QUE NO SE ESCOGIERA ESE FINAL?

Este cambio de planes no fue casualidad. El propio Horikoshi confesó que, conforme la historia avanzaba, se dio cuenta de que “My Hero Academia” ya no era solo una serie sobre Deku y One For All. La narrativa se había expandido hacia una pregunta mucho más profunda: ¿Qué significa ser el héroe más grande?

La respuesta, en palabras del autor, fue clara: ser un héroe no es solo pelear, sino “tender una mano a los demás”. Por eso el final que todos conocemos refleja una transformación colectiva, con un mensaje esperanzador sobre cómo cada uno puede contribuir a un mundo mejor.

¿POR QUÉ NO GUSTÓ EL FINAL REAL A TODOS?

A pesar de este enfoque más amplio, no todos quedaron contentos con el final oficial. Algunos fans sintieron que se diluyó el protagonismo de Deku en favor de los personajes secundarios. Otros esperaban un cierre más tradicional, con Midoriya convertido en el héroe número uno, como se insinuaba desde el primer capítulo.

Pero si comparamos ambas versiones, es fácil ver que el final alternativo habría sido aún más divisivo. Dejar a Deku sin poderes, retirado del campo de batalla, y convirtiéndolo en una figura pedagógica desde las sombras no era lo que muchos esperaban de quien se perfilaba como el sucesor de All Might.

Izuku Midoriya es el protagonista de "My Hero Academia". Al igual que en el anime y la serie, es el personaje principal del manga (Foto: BONES)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.