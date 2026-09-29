Cuando el poderoso empresario tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Sienna Miller) deciden separarse, se inicia una ardua batalla legal “War”. Los prestigiosos bufetes de abogados londinenses, Cathcarts y Taylor & Byrne, son los encargados de lidiar con el millonario y escandaloso proceso de divorcio. Por supuesto, cada uno defiende los intereses de sus respectivos clientes y están dispuestos a todo para ganar el caso. ¿Cuándo se estrenará la nueva serie HBO Max? ¿Quiénes conforman el reparto?

Esta nueva producción creada, escrita y producida por el aclamado showrunner George Kay (“Lupin”, “Hijack”) promete un drama legal y psicológico vibrante, sofisticado y de ritmo adictivo. Además, el guion evita los arquetipos clásicos de héroes y villanos, diseñando una experiencia donde la simpatía del público oscila constantemente entre ambas partes.

Dominic West y Sienna Miller son los protagonistas de la primera temporada de “War”, que cuenta con un elenco conformado por Phoebe Fox, James McArdle, Pip Torrens, Nina Sosanya, Archie Renaux, Nick Mohammed, Celia Imrie, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell y Mark Quartley, entre otros.

Sienna Miller asume el rol de Carla Duval y Dominic West asume el rol de Morgan Henderson en el drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “WAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, “War” es un “drama legal de alto riesgo que sigue las vidas de los abogados más poderosos de Londres mientras los bufetes Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne se enfrentan en una batalla legal que acapara los titulares”.

Narra el “divorcio del empresario tecnológico británico Morgan Henderson (West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Miller), mientras que Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne no se detienen ante nada para asegurar la victoria para sus clientes”.

Por lo visto en el tráiler, el divorcio del empresario Morgan Henderson y la actriz Carla Duval se convierte en “el juicio de divorcio más grande en la historia legal británica”. Por lo tanto, los abogados implicados utilizan sus mejores armas para ganar.

De hecho, Serena Byrne, abogada de Carla, menciona: “Podemos jugar sucio si es necesario”. Mientras que Beatrice Ubosi, abogada de Morgan, arremete con la frase: “Si ellos juegan sucio, nosotros seremos una completa y absoluta inmundicia”.

¿CÓMO VER “WAR”?

La primera temporada de “War” se estrenará a nivel mundial el jueves 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma HBO Max. Mientras que a Sky Television llegará el viernes 2 de octubre a través de Sky Atlantic y el servicio de streaming NOW en el Reino Unido, Irlanda e Italia, así como en Sky y WOW para Alemania, Suiza y Austria.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama legal solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “WAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “WAR”

Dominic West como Morgan Henderson

Sienna Miller como Carla Duval

Phoebe Fox como Serena Byrne

James McArdle como Nicholas Taylor

Pip Torrens como St. John Smallwood

Nina Sosanya como Beatrice “Queen Bea” Ubosi

Archie Renaux como Jonathan “Johnny” Warren

Nick Mohammed como Michael Stefano

Celia Imrie como Budgie

Shaheen Jafargholi como Saeed Masood

Akiya Henry como Nora Okafo

Honor Swinton Byrne como Bella Croft

Miles Jupp como David Schill

Kartanya Maynard como Suzie Levitniik

Alexandra Mardell como Cleo

Mark Quartley como Fred Templeman

Steve Furst como Bernard

Emma Laird como Molly Giordano

Rose Williams como Flora Monroe

Camille Coduri como Mumsy Monroe

Aran Murphy como Gabriel

Nina Sosanya como Beatrice "Queen Bea" Ubosi, Pip Torrens como St. John Smallwood y Dominic West como Morgan Henderson en una escena del drama legal "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WAR”?

“War”, que cuenta con George Kay, Ben Taylor, Willow Grylls, Matt Sandford, Susan Breen, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “WAR”?

El rodaje principal de “War”, producida por las compañías New Pictures y Observatory Pictures, comenzó en septiembre de 2025 y tuvo lugar en los estudios OMA X Film Studios, en Enfield, Londres. Las grabaciones terminaron en mayo de 2026.

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