La segunda temporada de “Solo Leveling” terminó en marzo de 2025 y la película “Beyond the System” llegará en algún momento del 2027, por lo tanto, los fans del exitoso anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong tendrán que esperar varios meses más para ver la continuación de la historia de Sung Jinwoo, quien se consolida como el cazador más poderoso de Corea tras el clímax del Arco de la Isla Jeju. Asimismo, al final de la anterior entrega, usa su habilidad de extracción en el cadáver del sanador Min Byung-Gu para salvar a Cha Hae-In y manifiesta su intención de fundar su propio gremio independiente junto a su fiel compañero Yoo Jinho.

Aunque los fanáticos esperaban con ansias una tercera temporada, A-1 Pictures confirmó la producción de la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo. Esto significa que retoma la trama exactamente donde terminó la serie y sirve como un nexo o puente narrativo hacia la próxima entrega

En la nueva película de “Solo Leveling”, Sung Jinwoo se enfoca en asimilar sus colosales poderes de cazador y en superar las reglas y límites que le impone el misterioso Sistema. Pero aún falta mucho para ver el desarrollo de esta trama, así que podrías enfocarte en otros animes que tienen algunos elementos en común.

LOS ANIMES QUE DEBES VER SI EXTRAÑAS “SOLO LEVELING”

Si extrañas la acción, la evolución de poder y las mazmorras de “Solo Leveling”, deberías darle la oportunidad a alguno de estos títulos que puedes encontrar en Crunchyroll.

1. Tomb Raider King

“Tomb Raider King”, que se basa en un exitoso web novel y webtoon surcoreano (manhwa) de acción y fantasía escrito por Sanji Jiksong, se estrenó en julio de 2026 y generó mucha expectativa debido a que comparada con “Solo Leveling”, ya que sus protagonistas adquieren conocimiento o poder que les permite cambiar su trágico destino, además, ascienden progresivamente hasta la cima.

Este anime de acción y fantasía narra la historia de Jooheon Suh, un saqueador traicionado que viaja 15 años al pasado y busca robar todas las reliquias mágicas de tumbas divinas para vengarse y convertirse en el rey saqueador.

Seo Joo-Heon, saqueador de tumbas y portador de reliquias, es el protagonista del anime "Tomb Raider King", que está disponible en Crunchyroll (Foto: Studio EEK)

2. Shangri-La Frontier

Si te gusta “Solo Leveling”, sin duda disfrutarás de “Shangri-La Frontier”, ya que ambas series destacan por sus intensas batallas estratégicas, el uso de espadas y la evolución del protagonista hasta dominar habilidades extraordinarias.

La serie que tiene dos temporadas sigue a Rakuro Hizutome, un estudiante obsesionado con terminar “juegos basura”, decide probar un aclamado juego de realidad virtual para descubrir secretos ocultos. Utiliza las habilidades que perfeccionó en los otros juegos para superar retos imposibles desde el principio. En medio de sus aventuras, se encuentra con amigos y rivales, incluyendo al Rey Saiga.

En "Shangri-La Frontier", un gamer encuentra un popular juego de realidad virtual que lo lanza a una aventura inolvidable (Foto: C2C)

3. Tower of God

Basado en un manhwa al igual que “Solo Leveling”, “Tower of God” comparte una estructura similar con una torre llena de pruebas, traiciones y un protagonista que evoluciona en un entorno oscuro y despiadado. La serie se centra en un joven llamado Baam que entra en una misteriosa y gigantesca torre para buscar a su amiga Rachel, la única persona que le importaba y que decidió subir para ver las estrellas.

“Tower of God”,también conocida como "Torre de Dios", tiene dos temporadas y 39 episodios (Foto: The Answer Studio)

4. Sword Art Online

Basado en una serie de novela ligera japonesa escrita por Reki Kawahara e ilustradas por Abec, “Sword Art Online” es un anime producido por el estudio A-1 Pictures que sigue a un grupo de 10,000 jugadores que quedan atrapados en un videojuego de rol de realidad virtual en línea donde morir en el juego significa morir en la vida real. Al igual que “Solo Leveling” ofrece intensas batallas de alto riesgo.

En "Sword Art Online", los jugadores quedan atrapados en un mundo de realidad virtual mortal, ofreciendo intensas batallas de alto riesgo (Foto: A-1 Pictures)

5. Overlord

“Overlord” se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kugane Maruyama e ilustradas por So bin y sigue al veterano jugador Momonoga que tras enterarse de que un popular MMORPG cerrará, decide quedarse en él hasta el mismo cierre y queda atrapado luego de que los NPC cobran conciencia propia. Tiene un protagonista extremadamente poderoso y un universo de fantasía oscura.

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