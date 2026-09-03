Después del final de la segunda temporada de “Solo Leveling”, que concluyó el arco de la Isla Jeju y mostró a Sung Jin-woo enfrentando nuevos desafíos y la aparición de un portal rojo, los fans del exitoso anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong esperaban el anuncio de la tercera entrega, pero en su lugar, A-1 Pictures confirmó la producción de la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo y tiene previsto su estreno para el 2027.

El nuevo largometraje empezará después de que Sung Jin-woo derrota al poderoso Rey Hormiga en la Isla Jeju, logra salvar la vida de Cha Hae-in usando sus poderes nigrománticos para extraer la sombra del sanador Min Byung-gu, anuncia que formará su propio gremio y entra a una peligrosa Puerta Roja.

Además, se sabe que “Solo Leveling: Beyond the System” adaptará uno de los arcos más esperados por los fanáticos, el Regreso al Templo de Cartenon (también conocido como el Arco de la Mazmorra Doble o Return to Cartenon Temple Arc). Sin embargo, no es la única novedad que este universo tiene para sus fanáticos. Una nueva historia se publicó a finales de agosto de 2026.

Lee Joohee es una de las seis sobrevivientes del trágico incidente de la mazmorra doble al inicio de la serie anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

LA PROTAGONISTA DEL NUEVO ONE SHOT DE “SOLO LEVELING”

“Solo Leveling: ARISE”, videojuego de rol y acción (ARPG) desarrollado por Netmarble, es el único proyecto de la popular franquicia que se mantiene entregando contenido activo de manera regular. Cada tres semanas, el sitio web oficial del videojuego publica one-shots en formato de webtoon (cómic) en la sección “Hunter: Origin”.

El nuevo one shot tiene como protagonista a Lee Joohee, una cazadora y sanadora de rango B. Se trata de una de las pocas sobrevivientes del traumático primer incidente de la Mazmorra Doble. Por lo tanto, conoce a Sung Jinwoo desde la época en que él era un cazador débil de rango E.

¿Qué sucede en el nuevo one shot?

El nuevo one-shot de la serie “Hunter: Origin”, titulado “Lee Joohee: Pilgrim of the Labyrinth”, reimagina los trágicos eventos del Templo de Cartenon (la Mazmorra Doble). En este universo alternativo, Joohee es la única sobreviviente, mientras que Sung Jinwoo y todo su equipo de incursión mueren a manos de las estatuas gigantes.

Aunque lidia con la culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a sus compañeros, ese inmenso dolor transforma sus habilidades y la lleva a convertirse en una poderosa cazadora de Rango S.

Por lo tanto, en lugar de quedar traumatizada y retirarse como sanadora, la vida de Lee Joohee toma otro rumbo y asume el rol de una imponente y letal guerrera conocida como “Pilgrim of the Labyrinth” (Peregrina del Laberinto).

La protagonista del nuevo one shot de “Solo Leveling” se dedica a recorrer las mazmorras más peligrosas para salvar a la mayor cantidad de personas. Además, se menciona que sigue buscando a “alguien” especial que siente que ya ha conocido antes, lo que hace referencia a Jinwoo.

“Lee Joohee: Pilgrim of the Labyrinth” termina en un momento de gran suspenso, cuando la cazadora y curandera de clase sanadora extiende la mano hacia el portal por el bien de los demás.

Debido al miedo y al estrés postraumático acumulado por las incursiones, Lee Joohee decidió dejar la Asociación de Cazadores y retirarse de la profesión de manera realista en "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

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