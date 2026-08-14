El manhwa de “Solo Leveling: Ragnarok”, adaptado por REDICE Studio e ilustrado por JIN a partir de la novela web escrita por Daul, está en una pausa indefinida desde el 7 de enero de 2026 debido al servicio militar del artista. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el regreso de esta publicación, la franquicia tiene otras opciones para los fans del spin-off de la historia de Sung Jin-woo. Entre ellas, la continuación de la traducción oficial de la novela ligera y la publicación del segundo y tercer volumen del manhwa.

Aunque la novela web de “Solo Leveling: Ragnarok” debutó el 10 de abril de 2023 en Corea del Sur y finalizó el 23 de julio de 2025 con la publicación de su capítulo 375 en KakaoPage, el mahwa se lanzó el 1 de agosto de 2024 y llegó hasta el capítulo 68, con el que cierra la segunda temporada. Todavía no se ha realizado algún anuncio sobre la tercera temporada.

Por lo pronto, las únicas novedades respecto al manhwa “Solo Leveling: Ragnarok” son las publicaciones de los volúmenes en su versión en inglés (editado por Yen Press). El primer volumen se lanzó el 21 de julio de 2026. ¿Cuándo se publicará el segundo y el tercero?

La portada del segundo volumen de la versión en inglés del manhwa "Solo Leveling: Ragnarok", que se publicará el 20 de octubre de 2026 (Foto: REDICE Studio/ Yen Press)

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL VOLUMEN 2 Y 3 DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK”?

El volumen 2 de la edición en inglés del manhwa “Solo Leveling: Ragnarok” estará disponible a partir del 20 de octubre. Mientras que el volumen 3 se lanzará el 19 de enero de 2027, según informó el sitio web oficial de Yen Press.

Yen Press también ha compartido los enlaces para comprar la versión impresa y digital. Ambas publicaciones están disponibles para reservar en la página web oficial de la editorial estadounidense de manga, novelas gráficas y novelas ligeras.

El precio oficial de venta recomendado por la editorial Yen Press para las ediciones impresas en inglés de los volúmenes 2 y 3 del manhwa “Solo Leveling: Ragnarok” es de 20 dólares por cada tomo físico. Mientras que el formato digital (e-book) tiene un costo de 9.99 USD cada uno.

El precio oficial de venta recomendado por la editorial Yen Press para las ediciones impresas en inglés de los volúmenes 2 y 3 del manhwa “Solo Leveling: Ragnarok” es de 20 dólares por cada tomo físico (Foto: REDICE Studio)

DETALLES DEL VOLUMEN 2 DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK”

Descripción: “Tras encontrar un nuevo propósito en la vida, Sooho está decidido a regresar con sus padres perdidos por cualquier medio, ¡incluso aliándose con otro Monarca! Sin importar lo que piense su padre, los enemigos de ayer se convierten en amigos de hoy cuando un favor para el Colmillo de Lacan sale mal, provocando un encuentro inesperado con el secuaz de un Itarim…”

Serie: Solo Leveling: Ragnarok

Tamaño de recorte: 5,75″ x 8,25″

Número de páginas: 296 páginas

ISBN: 9798400904790

Fecha de lanzamiento: 20 de octubre de 2026

Clasificación por edad: Adolescente

Impresión: Ize Press

Precio regular: 20 dólares

DETALLES DEL VOLUMEN 2 DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK”

Descripción: “Superado por el cazador que conoce la ubicación del Apóstol de los Itarim, Sooho es incapaz de actuar a pesar de tener su primera pista. Necesitado de subir de nivel, acude a su tío, Jinho Yoo, en busca de ayuda. La verdad sobre sus poderes se interpone entre Sooho y su tío para acceder a las mazmorras, y Beru, con sus recuerdos de la línea temporal anterior, deberá intentar convencer a Jinho de lo contrario…”

Serie: Solo Leveling: Ragnarok

Tamaño de recorte: 5,75″ x 8,25″

Número de páginas: 296 páginas

ISBN: 9798400904813

Fecha de lanzamiento: 19 de enero de 2027

Clasificación por edad: Adolescente

Impresión: Ize Press

Precio regular: 20 dólares

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí