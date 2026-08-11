Aunque no logra superar a la obra original, “Solo Leveling: Ragnarok” se ha consolidado rápidamente como uno de los lanzamientos de manhwa y novela web más populares. La obra combinada entre su novela web y el formato webtoon superó con creces los 100 millones de vistas en las plataformas principales de Corea del Sur. Además, esta secuela se convirtió en una de las historias más leídas en Japón a través de la plataforma Piccoma, donde incluso fue galardonada con el prestigioso Picomma Award gracias al masivo apoyo de los lectores.

La novela web “Solo Leveling: Ragnarok”, escrita por Daul, debutó el 10 de abril de 2023 en Corea del Sur, y se centra en Sung Suho, el hijo de Sung Jinwoo y Cha Hae-in que debe luchar para convertirse en el nuevo monarca de las sombras mientras lidia con la misteriosa desaparición de sus padres y enfrenta una masiva apertura de portales en la Tierra.

La adaptación a webtoon o cómic digital (Manhwa) se lanzó oficialmente el 1 de agosto de 2024. Aunque la primera finalizó oficialmente tras 375 capítulos, el manhwa se encuentra en una pausa indefinida debido a que el autor Jin debe cumplir con el servicio militar obligatorio.

La trama de "Solo Leveling: Ragnarok" no se centra en Sung Jinwoo, sino en su hijo, Sung Suho, quien debe luchar para convertirse en el nuevo monarca de las sombras (Foto: REDICE Studio)

EL REGRESO DE LA VERSIÓN TRADUCIDA DE LA NOVELA LIGERA “SOLO LEVELING: RAGNAROK”

El manhwa de “Solo Leveling: Ragnarok”, adaptado por REDICE Studio e ilustrado por JIN, continúa en una pausa indefinida debido al servicio militar del artista y todavía no hay una fecha confirmada para el regreso. No obstante, lo que regresa es la traducción oficial de la novela ligera en la plataforma Tapas Web Novels.

La traducción oficial en inglés se había pausado indefinidamente en septiembre del año pasado tras alcanzar el capítulo 318. Finalmente, se reanudará a partir del 12 de agosto de 2026. Cada tres días se publicarán un nuevo capítulos.

Por lo tanto, el próximo episodio de la versión digital traducida de la novela ligera/web de “Solo Leveling: Ragnarok” es el 319. Con lo que la historia entra en la recta, ya que la historia finalizó tras 375 capítulos.

Sung Suho es el protagonista de “Solo Leveling: Ragnarok”, que cuenta con una novela ligera y un mahwa, que está en pausa indefinida (Foto: (Foto: Tapas / Redice Studio)

LA VERSIÓN IMPRESA DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK”

Pero si prefieres leer en papel en lugar de la aplicación digital, la editorial Yen Press publica la versión adaptada a formato de Novela Ligera impresa (con revisiones de texto y edición física). De hecho, el Volumen 1 se encuentra disponible desde el 21 de julio de 2026. Mientras que el Volumen 2 estará disponible a partir del 20 de octubre.

Yen Press también ha compartido los enlaces para comprar la versión impresa y digital. Ambas publicaciones están disponibles para reservar en la página web oficial de la editorial estadounidense de manga, novelas gráficas y novelas ligeras.

De acuerdo con Yen Press, esta es la trama del Volumen 2 de “Solo Leveling: Ragnarok”, “tras descubrir su propósito en la vida, Sung Suho está decidido a reencontrarse con sus padres a cualquier precio, lo que lo llevará a formar una alianza inesperada con otro Monarca. Los enemigos del pasado se convertirán en aliados temporales cuando un favor para los Colmillos de Lacan sale mal, desencadenando un violento enfrentamiento contra el emisario de los Itarim (los Dioses Externos). Suho tendrá que luchar con poderes aún incompletos junto al joven heredero del Monarca de los Colmillos para intentar cambiar el rumbo de la batalla.”

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