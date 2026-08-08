La película “Solo Leveling: Beyond the System” fue anunciada durante la Anime Expo 2026 y desde entonces ha generado gran expectativa entre los fans del exitoso anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong que fue adaptada posteriormente a un popular manhwa ilustrado por el fallecido artista Dubu. Asimismo, ha generado varias dudas, principalmente relacionadas con la tercera temporada de la serie. Aunque en unos informes filtrados se mencionó que la nueva entrega llegaría entre 2027 y 2028, ni Aniplex ni A-1 Pictures lo han confirmado.

El largometraje que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo no representa la cancelación de la tercera temporada, únicamente significa que los fanáticos tendrán que esperar más tiempo para los nuevos episodios. Una película no será suficiente para completar la historia del protagonista, así que será necesaria al menos una nueva temporada.

Pero lo que inicialmente también generó confusión entre los fans de “Solo Leveling” sobre la nueva película y la tercera temporada fue un detalle del tráiler de “Beyond the System” publicado por Crunchyroll. No obstante, el mismo ya fue modificado. A continuación, te comparto los detalles.

"Solo Leveling: Beyond the System" retoma la historia justo después de los eventos de la segunda temporada del popular anime (Foto: A-1 Pictures)

LO QUE CRUNCHYROLL ELIMINÓ DEL TRÁILER DE “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”

Mientras los avances de la película “Beyond the System” compartidos por las cuentas oficiales de Sony y Aniplex finalizaron con el texto “Solo Leveling / The Movie”, la versión publicada por Crunchyroll contenía la frase “Solo Leveling S3 / The Movie”. Lo que daba a entender que la nueva producción era una versión cinematográfica de la tercera temporada del anime.

Posteriormente, Crunchyroll editó el video retirando la mención a la tercera temporada para mantener la uniformidad global de la campaña publicitaria del proyecto y evitar confusión en la audiencia.

La edición del avance de “Solo Leveling: Beyond the System” se realizó de manera silenciosa en sus canales de distribución, y hasta el momento, Crunchyroll no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha dado explicaciones sobre la modificación del video o la eliminación del texto “S3” de la tarjeta final.

¿QUÉ SE SABE DE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”?

Aunque los informes financieros del titular de los derechos de la obra, D&C Media, indicaron que la tercera temporada de “Solo Leveling” se encuentra en desarrollo y se estrenaría entre 2027 y 2028, el comité de animación y el estudio A-1 Pictures no han realizado el anuncio oficial.

No obstante, el avance de “Solo Leveling: Beyond the System” sugiere que la película sentará las bases de la gigantesca crisis en territorio japonés, es decir, podría incluir la primera parte del Arco de la Crisis de Japón. Por lo tanto, se necesitarán una o dos temporadas para llegar hasta el último capítulo del material original.

La película anime "Solo Leveling: Beyond the System" promete ser una continuación canónica directa de la segunda temporada y no un simple resumen (Foto: A-1 Pictures)

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