Después de que la segunda temporada de “Solo Leveling” terminar con Sung Jin-woo derrotando al poderoso Rey Hormiga en la Isla Jeju, logrando salvar la vida de Cha Hae-in usando sus poderes nigrománticos para extraer la sombra del sanador Min Byung-gu, anunciando que formará su propio gremio y entrando a una peligrosa Puerta Roja, los fanáticos de esperaban con ansias la confirmación de que esta historia continuará. Además de una nueva temporada, se anunció una película anime que promete ser una continuación canónica directa de la segunda entrega y no un simple resumen.

Se trata de “Solo Leveling: Beyond the System”, que se anunció durante la Anime Expo 2026 y será coproducida por Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma. Mientras que A-1 Pictures, que trabajó en la serie, regresará para animar la emocionante película.

La nueva película anime de “Solo Leveling” se centrará en el vertiginoso ascenso de Sung Jinwoo mientras asimila sus colosales poderes, enfrentándose a nuevas amenazas globales de nivel S y superando los límites del Sistema. Pero ¿qué arcos del manhwa adaptará?

"Solo Leveling: Beyond the System" retoma la historia justo después de los eventos de la segunda temporada del popular anime (Foto: A-1 Pictures)

¿QUÉ ARCOS DEL MANHWA ADAPTARÁ “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”?

En una publicación en X el 13 de julio, Sony reveló que la película “Solo Leveling: Beyond the System” adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, continuando donde terminó la segunda temporada. Con esto, queda claro que no se trata de contenido de relleno y se enfocará en la siguiente aventura del protagonista.

Por lo tanto, se adaptará uno de los arcos más esperados por los fanáticos, el Regreso al Templo de Cartenon (también conocido como el Arco de la Mazmorra Doble o Return to Cartenon Temple Arc), que representa un punto de inflexión fundamental en el viaje de Sung Jinwoo.

Entonces, estos son los arcos que “Solo Leveling: Beyond the System” adaptará después de la segunda temporada del anime (el arco de la Isla Jeju):

Arco del Regreso al Templo de Cartenon (Doble Mazmorra) : Sung Jinwoo regresa al tétrico lugar donde comenzó todo para enfrentarse a la Estatua de Dios y descubrir la verdad sobre el Arquitecto.

: Sung Jinwoo regresa al tétrico lugar donde comenzó todo para enfrentarse a la Estatua de Dios y descubrir la verdad sobre el Arquitecto. Arco del Gremio Ahjin : Transición obligatoria donde Jinwoo comienza a cimentar su influencia global, recluta aliados y establece formalmente su propio gremio.

: Transición obligatoria donde Jinwoo comienza a cimentar su influencia global, recluta aliados y establece formalmente su propio gremio. Arco de la Crisis de Japón (Introducción): El material promocional y el propio título de la nueva película sugieren que se sentarán las bases de la gigantesca crisis en territorio japonés.

"Solo Leveling: Beyond the System" seguirá al cazador de rango S, Sung Jinwoo, en su regreso al Templo Cartenon para descubrir los verdaderos orígenes de "el Sistema" (Foto: A-1 Pictures)

Tanto el primer póster oficial como el video conceptual de “Solo Leveling: Beyond the System” se enfocan en la introspección de Sung Jinwoo y el misterio detrás de su descomunal poder.

Una de las escenas que más destaca del video es la que muestra a Jinwoo frente a un gigantesco portal brillante y revela una ventana flotante del Sistema con un objeto crucial: la Llave del Templo de Cartenon. Lo que confirma que la trama principal se centrará en el Arco de la Doble Mazmorra.

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