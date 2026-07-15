Después de producciones como “Agente Kim reactivado”, “El chico de la última fila” y “Así aprenderás”, Netflix vuelve a apostar por otras series coreanas. Entre ellas “El palacio del este” y “Muertos de amor” (“Spooky in Love” en inglés “Ossakhan Yeonae” en su idioma original). Esta última es una comedia romántica de terror que sigue a una heredera de un conglomerado y directora de un hotel, quien posee el don sobrenatural de ver fantasmas. Cuando conoce a un fiscal que investiga casos de asesinato sin resolver, su vida da un giro, ya que se ven envueltos en eventos caóticos y misteriosos. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenarán?

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Esta serie dirigida por Lee Min Soo (“Resident Playbook”) y escrita por la guionista Choi Jung Mi (“Shoot My Heart”) cuenta con las actuaciones de Park Eun-bin, Yang Se-jong, Ong Seong-wu, Jo Hye-joo, Ye Soo-jung, Baek Ji-won, Kim Min-ho, Kim Do-wan y Lee Jun-hyeok, entre otros.

El estreno de “Muertos de amor”, que es una adaptación de la película “Spellbound” (2011), está programado para el 18 de julio de 2026 en tvN, donde se emitirá todos los sábados y domingos a las 21:10 (KST). Pero también estará disponible en Netflix.

Park Eun-bin interpreta a Cheon Yeo-ri y Yang Se-jong interpreta a Ma Kang-uk en la comedia romántica coreana "Muertos de amor", que se estrena el 18 de julio (Foto: tvN / Netflix)

¿CÓMO VER “MUERTOS DE AMOR”?

El primer episodio de “Muertos de amor” se estrenará el sábado 18 de julio de 2026 en Netflix, mientras que el segundo capítulo se emitirá el domingo 19 de julio. Cada semana se lanzarán dos nuevos episodios.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MUERTOS DE AMOR”?

La primera temporada de “Muertos de amor”, producida por las compañías CJ ENM, CJ ENM Studios, B.pic y Sangsang Film, tiene doce episodios. Cada episodio tendrá una duración de 70 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “MUERTOS DE AMOR”

Episodio 1: 18 de julio de 2026

Episodio 2: 19 de julio de 2026

Episodio 3: 25 de julio de 2026

Episodio 4: 26 de julio de 2026

Episodio 5: 1 de agosto de 2026

Episodio 6: 2 de agosto de 2026

Episodio 7: 8 de agosto de 2026

Episodio 8: 9 de agosto de 2026

Episodio 9: 15 de julio de 2026

Episodio 10: 16 de julio de 2026

Episodio 11: 22 de julio de 2026

Episodio 12: 23 de julio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “MUERTOS DE AMOR”?

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 3:00 p.m.

TRÁILER DE “SPOOKY IN LOVE”

¿DE QUÉ TRATA “MUERTOS DE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Muertos de amor”, esta serie coreana es “un drama romántico de misterio e investigación sobre una heredera de hotel con la capacidad de ver fantasmas y un fiscal apasionado que se unen en una caótica colaboración. La heredera es atormentada cada noche por los espíritus inquietos de personas que murieron injustamente, mientras que el fiscal trabaja incansablemente para resolver casos de asesinato sin resolver, enfrentándose juntos a los males ocultos de la sociedad.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MUERTOS DE AMOR”

Park Eun-bin como Cheon Yeo-ri

Yang Se-jong como Ma Kang-uk

Ong Seong-wu como Kang Min-hwan

Jo Hye-joo como Cheon Ha-ri

Ye Soo-jung como Baek Gyeong-ja

Baek Ji-won como Ok Gye-hee

Kim Min-ho como Son Hyeong-min

Kim Do-wan como Park Seung-jae

Lee Jun-hyeok como Bong Ji-wook

Cha Mi-kyung como Paeng Myo-sun

Yang Se-jong da vida a Ma Kang-uk, un fiscal que investiga casos de asesinato sin resolver, en la comedia romántica de terror coreana "Muertos de amor" (Foto: tvN / Netflix)

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