Cada mes Netflix incluye nuevas producciones a su catálogo, así que la lista de los estrenos más esperados de julio de 2026 ya está disponible. Pero mientras nuevos títulos, entre originales y licencias de terceros, otros abandonan la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. La trilogía “Fifty Shades” (“Cincuenta Sombras”), “Jurassic World: Fallen Kingdom”, “The Lego Movie”, “Blindspot” y “Sex and the City” fueron algunas de las producciones que se despidieron el mes pasado. Entonces, ¿qué títulos dejarán Netflix USA en los próximos días?

El primer día de julio llega una purga masiva de títulos con licencia. Títulos como “Madagascar”, “Bohemian Rhapsody”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Garfield Show”, “My Best Friend’s Wedding” y “Hellboy” salen del catálogo de Netflix USA, al igual que clásicos entrañables como “My Girl” y “Steel Magnolias”.

Algunas de las eliminaciones de Netflix están sujetas a cambios debido a acuerdos de licencia. El servicio de streaming puede extender las licencias o eliminar títulos antes de lo previsto. Así que, la mejor manera de confirmar si un título está a punto de salir del catálogo de Netflix es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.

LISTA DE SERIES Y PELÍCULAS QUE SE DESPIDEN DE NETFLIX EN JULIO DE 2026

1 de julio

30 Minutes or Less (2011)

All About the Benjamins (2002)

Along Came Polly (2004)

Amazing Antoine (2023)

American Hustle (2013)

Backstabbing for Beginners (2018)

Bohemian Rhapsody (2018)

Born a Champion (2021)

Colombiana (2011)

Deepwater Horizon (2016)

Degrassi: Next Class (2017)

Dreamy Eyes (2019)

Field of Dreams (1989)

Going in Style (2017)

Hellboy (2004)

Hello, My Twenties! (2017)

Hostel: Part III (2011)

Johnny Mnemonic (1995)

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Just Go With It (2011)

Madagascar (2005)

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Money Talks (1997)

My Best Friend’s Wedding (1997)

My Girl (1991)

Never Back Down 2: The Beatdown (2011)

Paw Patrol: The Movie (2021)

Penguins of Madagascar: The Movie (2014)

Sabotage (2014)

Slap Shot (1977)

Steel Magnolias (1989)

Thank You for Your Service (2017)

The Best of Enemies (2019)

The Great Waldo Pepper (1975)

The Rover (2014)

The Vanishing of Sidney Hall (2017)

The Wiz (1978)

Tower Heist (2011)

Wild Things (1998)

Between (Temporadas 1-2) – Original de Netflix

Quarantine Tales (Temporadas 1)

The Bernie Mac Show (2005) – Disney

The Garfield Show (Temporadas 3-4)

"Bohemian Rhapsody", protagonizada por Rami Malek (Freddie Mercury) y que se estrenó en 2018, sale de Netflix en julio de 2026 (Foto: 20th Century Fox)

3 de julio

Attack on Pearl Harbor: Minute By Minute (Temporadas 1)

Night of the Living Dead (1968)

4 de julio

Home Wrecker (2023)

Rebellion (2022)

5 de julio

Under the Silver Lake (2018)

6 de julio

Brahman Naman (2016) – Original de Netflix

Good Cop/Bad Cop (Temporadas 1)

7 de julio

Major Grom: Plague Doctor (2021) – Original de Netflix

The Roommate (2011)

8 de julio

Silent House (2011)

Zom 100: Bucket List of the Dead (Temporadas 1)

9 de julio

Hannah Berner: We Ride at Dawn (2023) Original de Netflix

High & Low The Movie (2016)

High & Low The Movie 2 / End of Sky (2017)

High & Low The Movie 3 / Final Mission (2017)

Road To High & Low (2016)

10 de julio

Sneaky Pete (3 Temporadas)

The Crime (2021)

12 de julio

Bob Marley: One Love (2024)

Kingsley Ben-Adir es el actor protagonista de la película biográfica "Bob Marley: One Love", que abandona Netflix en julio (Foto: Paramount Pictures)

13 de julio

Gridlocked (2015)

Si saben como me pongo 2 (2021)

The Tusk (2014)

14 de julio

Gridlocked (2015)

The Beauty Queen of Jerusalem (Temporadas 1-2) – Original de Netflix

Yizo Yizo (2004)

15 de julio

Entitled (Temporada 1)

Side Effects (2013)

16 de julio

A Fortunate Man (2018) – Original de Netflix

Chad Daniels: Empty Nester (2023) – Original de Netflix

17 de julio

Darktide (2012)

Pinky Malinky (Partes 1-3) – Original de Netflix

The Requin (2022)

18 de julio

Land of Bad (2024)

19 de julio

Jigsaw (2017)

Raven Song (2023)

Saw (2004)

Saw II (2005)

Saw III (2006)

Saw IV (2007)

Saw V (2008)

Saw VI (2009)

Saw: The Final Chapter (2010)

Spiral: From the Book of Saw (2021)

The Cursed (2021)

La saga de horror "El juego del miedo", protagonizada por Tobin Bell como John Kramer, alias Jigsaw, abandona Netflix (Foto: Lionsgate)

21 de julio

Brighton Rock (2010)

Cut Throat City (2020)

Okupas (2020)

Pororo & Fairy Tales (1 Temporada)

Raven Song (2023)

The Storied Life of A. J. Fikry (2022)

Yahoo+ (2022)

22 de julio

Polly Pocket (2023)

24 de julio

Tammy’s Always Dying (2019)

25 de julio

Saturday Night (2024) – Sony Pictures

27 de julio

Welcome to the Family (Temporada 1) – Original de Netflix

28 de julio

Sliding Doors (1998)

Smoking (2018)

Welcome to the Family (2018)

29 de julio

Tallulah (2016) – Original de Netflix

30 de julio

Dog Man (2024) – Universal

Here (2024) – Sony Pictures

31 de julio

Obvious Child (2014)

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