¿Buscas una película para este fin de semana? Netflix tiene la comedia romántica perfecta. Aunque se estrenó el 19 de junio, continúa liderando el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. La historia de una joven sanando su pérdida y el romance accidental ha cautivado a la audiencia, que la comparan con la cinta de los noventa “You’ve Got Mail”, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan.

Zoey Deutch y Nick Robinson son los protagonistas de esta película que sigue a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana enviándole mensajes de voz a su antiguo número telefónico. La trama da un giro cuando esas confidencias llegan hasta un atractivo agente inmobiliario que se enamora de ella después de escucharla. Decidido a conocerla, Wes orquesta un encuentro aprovechando la información que Jill comparte con su hermana, pero no se atreve a revelar la verdad.

Se trata de “Mensajes de voz para Isabelle” (“Voicemails for Isabelle” en su idioma original), escrita y dirigida por Leah McKendrick (“Scrambled”), y que también cuenta con las actuaciones de Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Spencer Lord, Gil Bellows, Tanis Dolman y Leah McKendrick.

Nick Robinson interpreta al agente inmobiliario Wes y Zoey Deutch interpreta a la aspirante a repostera Jill en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “VOICEMAILS FOR ISABELLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Voicemails for Isabelle’ narra la historia de Jill (Deutch) mientras intenta sobrellevar la muerte de su hermana dejándole mensajes de voz sobre su caótica vida en San Francisco. Cuando el número es reasignado sin su conocimiento, un escurridizo agente inmobiliario de Austin, Texas ( Robinson ), comienza a recibir los mensajes, que resultan hilarantes y confesionales.”

Desde el primer minuto queda claro que el vínculo que existe entre Jill y Izzy es muy fuerte. A pesar de la enfermedad de la menor, comparten muchos momentos y disfrutan de una hermosa niñez. Cuando Jill se muda a San Francisco para cumplir su sueño, se mantinen en contacto por videollamadas y menesajes.

Por eso, la muerte de Isabelle es un duro golpe para Jill, quien siente que no puede seguir adelante sin su otra mitad. Los mensajes de voz de su hermana le ofrecen un pequeño consuelo. Y la llegada de Wes a su vida le devuelve la alegría.

¿CÓMO VER “VOICEMAILS FOR ISABELLE”?

“Mensajes de voz para Isabelle” está disponible en Netflix desde el 19 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “VOICEMAILS FOR ISABELLE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “VOICEMAILS FOR ISABELLE”

Zoey Deutch como Jill

Nick Robinson como Wes

Ciara Bravo como Isabelle

Nick Offerman como el Chef Bastien

Leah McKendrick como Breeda

Lukas Gage como Arthur

Harry Shum Jr. como Andy

Spencer Lord como Scott

Gil Bellows como el padre de Jill e Isabelle

Tanis Dolman como la madre de Jill e Isabelle

Ciara Bravo asume el rol de Isabelle, la hermana menor de Jill, en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle" (Foto: Netflix)

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