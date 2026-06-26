Aunque no no se convirtió en un fenómeno masivo como “One Piece” y a nivel de crítica tuvo una recepción mixta, el live action de “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español) se considera un éxito comercial. El resultado fue suficiente para que Netflix apostara por una segunda temporada, que se estrenó el 25 de junio de 2026 y adaptó el “Libro Dos: Tierra” y sigue a Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley) en su viaje a través del vasto Reino Tierra para encontrar un maestro y conseguir aliados contra el Señor del Fuego Ozai.

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Mientras viajan a través del vasto Reino Tierra buscando perfeccionar las habilidades de Aang, la guerra con la Nación del Fuego se intensifica. En su camino, el grupo protagonista de la adaptación de la clásica serie animada de Nickelodeon conoce a Toph (Miyako), quien les enseña a sentir los movimientos y a controlar este nuevo elemento.

En otro momento de la segunda temporada de “Avatar: The Last Airbender”, el equipo se ve obligado a aliarse con un viejo enemigo para descubrir una biblioteca mítica que podría contener la clave para derrotar a la Nación del Fuego. Entonces, ¿habrá temporada 3 de la serie de Netflix?

Katara (Kiawentiio), Sokka (Ian Ousley), Aang (Gordon Cormier) y Toph (Miyako) en una escena de la segunda temporada de "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

“AVATAR: THE LAST AIRBENDER” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. “Avatar: The Last Airbender” regresará para una tercera y última temporada, que fue filmada junto con la segunda entrega para evitar que el crecimiento de los actores protagonistas complicara la continuidad de la trama de los últimos episodios.

El elenco celebró el final de la producción de la tercera entrega en noviembre de 2025. “Cuando empezamos a trabajar en la segunda temporada, reunimos tres pilares fundamentales: integridad, esperanza y alegría. Y aquí estamos, casi tres años después, finalizando la producción con un equipo inmensamente talentoso y entregado que cumplió con esos ideales e incluso los superó”, indicó la productora ejecutiva y guionista Christine Boylan a Tudum. “Estoy eternamente agradecida de formar parte de este equipo tan importante, divertido y lleno de acción que está llevando esta épica historia de acción real al mundo”.

¿Qué pasará en la temporada 3 de “Avatar: The Last Airbender”?

Después de que Azula (Elizabeth Yu) le lanza un rayo mientras estaba en el Estado Avatar, Aang queda en estado crítico al final de la temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender”. Así que, “hay mucho en juego”, aseguró Cormier a Netflix. “Aang se enfrentará a desafíos mentales: recordar quién es, aceptar que podría haber muerto en el Estado Avatar y haber puesto fin al Ciclo del Avatar”.

“Desde la primera semana en la sala de guionistas, siempre tuvimos en mente el final de la segunda temporada y el comienzo de la tercera”, indicó la productora ejecutiva Christine Boylan. “Me entusiasma la trama que tiene en la segunda temporada; me fascina la que tiene en la tercera”.

Por su parte, el productor ejecutivo Jabbar Raisani describe las tres temporadas como una historia completa de maduración. Por lo tanto, la tercera temporada revelará en quiénes se convierten esos niños. “Solo cuando lo afrontas y lo integras, puedes convertirte en la persona plena que estás destinado a ser”, explicó Boylan.

Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Miya Cech (Toph) y Maria Zhang (Suki) en el rodaje de la tercera y última temporada de "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

La segunda temporada de “Avatar: The Last Airbender” está disponible en Netflix desde el 25 de junio de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del live action solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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