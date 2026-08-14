CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la historia real de su guionista, Laura Hankin, “No se desea buena suerte” (“Don’t Say Good Luck” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de Sophie Birenbaum (Sunny Sandler), una estudiante que está emocionada por conseguir el papel principal en el musical de su escuela secundaria y devastada por el regreso de la enfermedad de su madre Elizabeth (Melanie Lynskey). A pesar de su edad, debe encontrar la manera de equilibrar ambas cosas que están pasando en su vida.

Este emotivo drama dirigido por Julia Hart (“Stargirl”) a partir del guion de Laura Hankin (“While We’re Young”), junto con Hart y Jordan Horowitz, empieza con Sophie preparándose para el gran día: la audición para la obra musical Waitress. Antes de subir al escenario, recibe una llamada de su padre, Ted Birenbaum (Max Greenfield) (quien suele marcar sin intención), y se entera que el cáncer de su madre ha vuelto.

Desconsolada por la noticia, quiere volver a casa, pero Mallory Sinclair (Elyse Bell), una compañera que casi tiene asegurado el estelar, la motiva a hacer su audición para el rol secundario. Debido a las emociones que proyecta durante su presentación, la profesora Parker (Stephanie Beatriz) le da el protagónico de la obra, lo que sin duda, será un gran reto para la protagonista de “No se desea buena suerte”, sobre todo, por la enfermedad de su madre.

Sophie (Sunny Sandler) comparte un lindo momento con su madre Elizabeth (Melanie Lynskey) al inicio de la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

Luego de hablar con su familia sobre su salud, Elizabeth se propone pasar más tiempo con su hija, e incluso, se ofrece a enseñarle a conducir. En tanto, Sophie disfruta de su proceso creativo mientras trabaja en su papel, lo que le da la oportunidad de acercarse a Jack (Jack Champion), su atractivo coprotagonista.

La única persona con la que Sophie puede hablar sobre la enfermedad de su madre es su mejor amiga, Carolyn Morales (Scarlett Estevez). No obstante, se distancia de ella cuando Carolyn le miente sobre dejar la obra musical debido a que no consiguió un papel importante y prefiere invertir ese tiempo en otras actividad.

Mientras Sophie continúa con los ensayos para su obra musical y la química parece surgir con Jack, Elizabeth se entera de que su enfermedad es terminal. Cuando la situación se complica, ella decide pedirle a sus padres, Linda (Bebe Neuwirth) y Dale (Steve Buscemi), quienes ayudan en todo lo que pueden, pero debido al carácter de Linda, se generan algunas tensiones.

Ted organiza un almuerzo especial en el restaurante por el Día de las madres, pero Sophie no puede asistir debido a un ensayo. Esto molesta a Linda, quien le reclama por darle prioridad a una obra escolar, en lugar de a su madre enferma. La discusión provoca que la protagonista de “Don’t Say Good Luck” necesite desahogarse, así que busca a Carolyn, quien le ofrece consuelo y una fiesta con amigos.

Durante la fiesta, Sophie se embriaga, toca el piano, canta y vomita. Aunque consigue fingir cuando su padre va a buscarla, al día siguiente no se siente tan bien, así que falta al ensayo y asiste a la celebración en el restaurante. La salud de Elizabeth empeora, así que, el viaje a la playa se cancela, al igual que su asistencia a la obra musical. Algo que devasta a Sophie.

Carolyn Morales (Scarlett Estevez) es la mejor amiga de Sophie (Sunny Sandler), así que se convierte en un gran apoyo tras la enfermedad de su madre en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DON’T SAY GOLD LUCK”?

¿Qué pasó con Sophie y su madre?

El elenco de la obra celebra una reunión especial. Sophie cree que es el momento perfecto para acercarse a Jack, sin embargo, lo ve besando a Mallory. Solo en ese momento se da cuenta de que Jack no vale la pena y cuando él intenta darle un beso, lo rechaza.

Para no perderse la obra de su hija, Elizabeth le pide a la profesora a Parker ver el ensayo general a través de una videollamada. La situación se descontrola cuando sus compañeros se enteran e intentan consolar a Sophie. Aunque su intención es buena, no tiene el efecto deseado en su compañera, quien se quiebra tras escuchar la voz de su madre.

Al enterarse de que la enfermedad de su madre es terminal, Sophie le reclama por ocultarle la verdad y dejar que continúe con la obra de teatro escolar en lugar de pasar más tiempo con ella. El día del estreno, la protagonista de “No se desea buena suerte” decide dejar todo por estar junto a su madre. Tras un momento emotivo entre madre e hija, Elizabeth la convence de volver al musical y dar lo mejor de ella.

Mientras Sophie regresa a la escuela para salir al escenario y dedicarle la función a su madre, Elizabeth llama a su madre, se disculpa por su última discusión y le pide que esté más presente en la vida de Sophie. Linda se compromete a estar siempre para su nieta, de hecho, planea asistir a la obra de teatro escolar.

Al final de “No se desea buena suerte”, Sophie canaliza su miedo, dolor y amor hacia Elizabeth en su interpretación de Jenna. La película muestra a la joven repitiendo el musical para su madre y su familia. También muestra imágenes de los últimos momentos de Elizabeth junto a su esposo e hijos. Aunque no se muestra su muerte, queda claro que su destino es inminente. No obstante, Sophie ha madurado frente a la tragedia y está preparada para lidiar con el duelo.

Al final de la película "No se desea buena suerte", Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) está lista para afrontar la muerte de su madre y comprende que Elizabeth siempre vivirá en su recuerdo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

“No se desea buena suerte” está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2026, por lo tanto, para ver el nuevo drama musical adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

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