Después de “Spider-Man: Brand New Day”, “Avengers: Doomsday” es una de las películas más esperadas del 2026. La quinta entrega de la hexalogía de los “Vengadores” y el largometraje número 39 del Universo cinematográfico de Marvel promete ser un reinicio conceptual masivo para el MCU. Asimismo, incluirá giros dramáticos que los fans no esperan y unificará de forma orgánica al elenco principal de los Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, lo que sin duda es un evento que entusiasma a los fanáticos.

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Esta película, dirigida por Anthony y Joe Russo a partir del guion de Michael Waldron y Stephen McFeely, se ambienta catorce meses después de los eventos de “Thunderbolts*” y sigue a los héroes de tres universos distintos mientras enfrentan la amenaza existencial del Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

El elenco confirmado para “Avengers: Doomsday” es uno de los más grandes y ambiciosos en la historia de Marvel Studios, ya que reúne a más de 30 actores principales en escena para conectar múltiples universos cinematográficos. Entre ellos, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Ian McKellen y Patrick Stewart.

Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom en "Avengers: Doomsday", la película número 39 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) (Foto: Marvel Studios /Walt Disney Studios Motion Pictures)

LISTA DE LAS PELÍCULAS Y SERIES QUE DEBES VER ANTES DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

Cuatro meses antes del estreno de “Avengers: Doomsday”, Marvel compartió una lista con las 15 películas y series imprescindibles para entender la nueva entrega del MCU, en la que los héroes tendrán que lidiar con la terrible amenaza que representa el Doctor Doom.

Debido a que el Universo cinematográfico de Marvel es muy amplio y para simplificar las cosas para los fans que no estén dispuestos a ver las 38 películas y la larga lista de series, Marvel seleccionó los proyectos que son esenciales para no comprender cada detalle de la nueva película.

Por supuesto, las anteriores películas de la saga Vengadores están en la lista, al igual que los clásicos “X-Men” (2000) y “X2: X-Men United” (2003). Esto último confirma que la antigua franquicia de Fox juega un papel directo en los próximos acontecimientos.

Los orígenes y las grandes alianzas

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

The Fantastic Four: First Steps

Por supuesto, "Avengers: Endgame" es una de las películas que tienes que ver antes del estreno de "Avengers: Doomsday", dirigida por Anthony y Joe Russo (Foto: Marvel Studios)

El Legado Mutante (Universo Fox)

X-Men (2000)

X2: X-Men United (2003)

Deadpool & Wolverine

El Multiverso y sus reglas

Loki (Temporada 1 y 2)

Spider-Man: No Way Home

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Los Nuevos Defensores de la Tierra

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Black Panther: Wakanda Forever

Captain America: Brave New World

Thunderbolts* (The New Avengers)

Sebastian Stan, Florence Pugh y David Harbour son los protagonistas de "Thunderbolts*", la última película de la Fase Cinco del MCU y otra de las que debes ver antes de la cinta centrada en Doctor Doom (Foto: Marvel Studios)

¿Cómo ver las películas y series del MCU? Todas las producciones de esta lista estásn disponibles en Disney+.

¿Cuánto tiempo necesitas para ver estas producciones antes de “Avengers: Doomsday”? Si decides ver los 14 largometrajes y las 2 temporadas de “Loki”, necesitarás casi 43 horas.

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