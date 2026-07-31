CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: Un nuevo día” en Hispanoamérica) se desarrolla cuatro años después de la muerte de May Parker (Marisa Tomei) y del hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para para evitar el colapso total de la realidad y salvar al multiverso, y presenta a un Peter Parker (Tom Holland) que debe lidiar con las consecuencias. Para sobrellevar el dolor del aislamiento, se entrega por completo a su identidad como el superhéroe arácnido y se dedica a proteger la ciudad de Nueva York. Lo que lo lleva a estar en constante contacto con la detective Jean DeWolff (interpretada por Liza Colón-Zayas).

Después de colaborar con el arresto de una serie de villanos callejeros, Peter se enfrenta a una amenaza mayor cuando un tanque arrasa la ciudad y entra en un edificio del Departamento de Control de Daños (DODC). El ataque coincide con el traslado de Mac Gargan / Escorpión (Michael Mando), quien logra escapar con la ayuda de una misteriosa villana que puede controlar a las personas y es prácticamente indetectable.

Debido a que únicamente el protagonista de “Spider-Man: Brand New Day” puede percibir a la villana y parece ser el único al que no puede controlar, debe identificar a la amenaza y detenerla. Habla con Yelena Belova (Florence Pugh) y Bill Metzger (Tramell Tillman), el jefe del DODC, en busca de más información, pero ambos asegurar no saber nada respecto a “V-Max”, lo que la intrusa buscaba desesperadamente.

Una amenaza misteriosa ataca al Departamento de Control de Daños (DODC) en busca de algo llamado V-Max en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

Durante los últimos cuatro años, Peter se ha mantenido alejado de MJ (Zendaya) y Ned, pero está al tanto de sus vidas gracias a las redes sociales. Cuando se encuentra casualmente con Ned, decide seguirlo y asistir a la fiesta de inauguración del departamento que comparte con MJ en Nueva York tras graduarse del MIT. Además de descubrir que su exmejor amigo sigue el rastro de Spider-Man, ve al amor de su vida besando a su nuevo novio.

La escena provoca que Peter pierda el control. Aunque se refugia en su departamento, cae inconsciente y al despertar, percibe que sus sentidos agudizados, e incluso telarañas orgánicas brotan de sus muñecas. A pesar de que su ADN arácnido está fuera de control, decide intervenir en un ataque Gargan. Cuando no nota que se trata de la telépata, ella se burla de él. Su lado arácnido se apodera de él por completo y golpea a Gargan hasta dejarlo inconsciente, y en el proceso hiere a un policía.

La inmensa presión mental y el estrés acumulado provocan que los superpoderes de Peter comiencen a mutar y evolucionar de forma descontrolada y peligrosa. Debido a que amenaza su propia existencia, Peter busca a Bruce Banner (Mark Ruffalo) para averiguar sobre el dispositivo inhibidor que suprime a su alter ego, Hulk. Tras esa conversación y varias pruebas, fabrica su propio inhibidor y otro para suprimir las habilidades de la telépata.

Sin embargo, la telépata se escabulle en el departamento de Peter Parker y luego de leer la carta que éste le escribió a MJ al final de “Spider-Man: No Way Home”, amenaza con entrar a su mente. Peter inicia una carrera para salvar a su amada. Aunque cree llegar a tiempo y la lleva a un lugar alejado, después de un emotivo momento descubre que no fue MJ la que lo besó sino la telépata. Tras salvar a MJ de una muerte inminente, decide ocultarla en un lugar seguro.

Peter Parker (Tom Holland) busca a Bruce Banner (Mark Ruffalo) para resolver sus dudas sobre el inhibidor que utiliza para mantener controlado a Hulk en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

¿Quién es la telépata y cuál es su objetivo?

Después de su último encuentro, el protagonista de “Spider-Man: Brand New Day” logra tomar una foto de la villana y descubre que se trata de Jean Grey (Sadie Sink), una mutante con habilidades psiónicas como telequinesis, telepatía y posesión que ataca el Departamento de Control de Daños (DODC) en busca de “V-Max”. Aunque Peter no tiene idea de lo qué es eso, está decidido a detenerla, así que lleva a MJ al escondite de Frank Castle / Punisher (Jon Bernthal).

Con ayuda de MJ, Peter completa ambos inhibidores y se prepara para enfrentar a Jean Grey, quien le quitó su inhibidor a Banners para lograr entrar a la bóveda de seguridad del DODC. Peter y Frank Castle intentan detener a Hulk, pero parece imposible. Parker intenta utilizar el segundo inhibidor, pero no consigue colocarlo en Hulk. En tanto, Jean controla a Frank, quien utiliza explosivos para llegar hasta Metzger. Antes de que pueda conseguir lo que necesita, Spider-Man aparece y le coloca el inhibidor. Antes de perder el conocimiento, Grey menciona a Sara, pero cuando Peter hace preguntas al respecto, el jefe del DODC asegura que es una compañera que falleció recientemente y que Jean la vio en su mente.

Cuando Peter se reúne con MJ, ella revela que ha leído su carta y exige explicaciones. Parker muestra su rostro y se disculpa. La emotiva escena termina con MJ asegurando que no lo recuerda, así que no lo ama. Luego de llevarla de regreso a su departamento, comparte un momento con Ned. En medio de la conversación, MJ menciona que no recuerda nada de lo que pasó mientras estaba bajo el control de la telépata. Solo entonces, Peter comprende que Metzger miente.

Jean Grey solo buscaba a su hermana Sara, quien fue secuestrada por el Departamento de Control de Daños para experimentar con sus poderes. Ahora Jean también está en poder del DODC. Mientras realizan las mismas pruebas con ella descubre que su hermana murió en esa habitación y que lo último que vio fue la etiqueta de la rejilla de ventilación: V-Max. Motivada por el dolor, los poderes de Jean se intensifican y logra controlar a uno de los científicos y bloquea psiónicamente a la ciudad a su alrededor.

¿Qué pasó con Peter y Jean Grey?

Peter llega para rescatarla, pero ya es demasiado tarde. Ella se ha liberado sola y lo obliga a pelear con los ninjas de La Mano. Cuando lo empiezan a superar, Spider-Man se quita el inhibidor y acepta sus nuevas mutaciones. Logra detener a sus rivales y llega hasta Jean, a quien permite entrar en su mente. Un recuerdo de su tía May, ayuda a tranquilizar a Grey. En tanto, Frank dispara desde larga distancia, pero Peter se interpone para salvar a Jean, quien ya ha sufrido demasiado.

Debido a su grave herida, Peter es trasladado al hospital por Frank y Jean Grey utiliza sus poderes para mantenerlo con vida. Cuando finalmente se recupera, Peter aprovecha su anonimato para salir sin ser reconocido por los fans. Además, comprende que no necesita estar solo, así que la siguiente vez que ve a Ned, se acerca a él. En tanto, Metzger está desaparecido y el Departamento de Defensa es investigado.

“Spider-Man: Brand New Day” incluye una escena post-créditos en la que la aplicación “Spidey Tracker” de Ned parece mostrar a Spider-Man ubicado en algún lugar del espacio exterior. Esto prepara el terreno para la participación de Peter Parker en las próximas películas del MCU.

Cerca del final de la película "Spider-Man: Brand New Day", Peter Parker (Tom Holland) se quita el inhibidor y acepta sus nuevas mutaciones (Foto: Sony Pictures Releasing)

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