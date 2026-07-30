Después del estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) en Crunchyroll y otras plataformas de streaming, los fans de la franquicia anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge no solo esperan novedades e importantes detalles sobre la segunda película de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios, también esperan otro lanzamiento. ¿De qué se trata?

La secuela de “Infinity Castle” aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que en los próximos eventos de novedades se anuncien algunos detalles. Aunque la popular serie será parte de la San Diego Comic Con 2026, no contará con un panel como en años anteriores. En su lugar, ofrecerá funciones especiales de proyección, activaciones de marca en distintos puntos de la ciudad y ‘merchandising’ exclusivo.

El evento con más posibilidades de incluir información inédita sobre la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” es la Jump Festa, que como cada año se realizará en diciembre en los pabellones internacionales del centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, a las afueras de Tokio.

Zenitsu Agatsuma en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle", que ha alcanzado varios récords en taquilla y ha conseguido muchos premios (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” ¿TENDRÁ UNA VERSIÓN REEDITADA?

Por el momento, no se ha confirmado una versión reeditada de la taquillera película anime, pero la idea surge debido a que “Demon Slayer: Mugen Train” contó una versión reeditada que se lanzó algunos meses después de su lanzamiento en streaming, que se produjo unos seis meses después de su estreno en cines.

Se transformó la película que tiene una duración de 119 minutos en un formato de siete episodios para poder armar un bloque estándar de transmisión (llamado “cour”) junto con los 11 capítulos del Arco del Distrito del Entretenimiento, y formar una segunda temporada más sólida.

Aunque no se puede descartar que suceda algo similar con la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, no sería necesario reeditar la película de 155 minutos en nueve capítulos, ya no que no habrá más temporadas de “Kimetsu no Yaiba” y la historia continuará en la película secuela.

Lo más relevante que podría incluir un nuevo formato son los “Secretos de la Era Taisho”, divertidos cortos y rumores de los personajes del anime que tradicionalmente aparecen en cada episodio.

Por otro lado, el director Hikaru Kondo reveló que el borrador inicial de esta primera película duraba más de 3 horas y fue recortado para mejorar el ritmo en cines. ¿Una versión reeditada podría incluir material inédito?

En otro momento, el estudio detrás de la producción de las películas de “Demon Slayer: Infinity Castle” confirmó que las escenas eliminadas o extendidas se guardarán para las siguientes películas o para el formato doméstico.

Shinobu Kochō, la Pilar del Insecto, en un momento intenso durante la batalla contra la Luna Superior Dos, Doma, en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible en Crunchyroll a partir del 28 de julio de 2026, con subtítulos y doblaje en varios idiomas. Por lo tanto, para ver esta nueva película anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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