“Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) finalmente está disponible en Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Por lo tanto, los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge pueden revivir las emocionantes batallas, los emotivos momentos y las trágicas despedidas de la primera película de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios.

La popular película anime que logró alcanzar la histórica cifra de 793 millones de dólares a nivel global y consiguió varios premios importantes, está disponible en una amplia selección de subtítulos y doblajes, que incluyen idiomas como inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán, italiano, español castellano y más.

Además, los fans de Norteamérica también podrán comprar la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle I” de manera anticipada a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla, es uno de los avatars que puedes elegir en Crunchyroll tras el estreno de "Demon Slayer: Infinity Castle I" en streaming (Foto: Ufotable)

CRUNCHYROLL CELEBRA EL ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” EN STREAMING

Para celebrar la llegada de la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” al streaming, un año después de su estreno en los cines de Japón, Crunchyroll ha lanzado una colección de nuevos avatares y fondos de perfil inspirados en la producción que ganó Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026.

Se trata de 20 nuevos diseños de avatares que incluyen a todos los héroes principales de la película, como Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu y todos los Hashira, además de los villanos del largometraje, como Muzan, Akaza y el resto de los demonios de la Luna Superior.

Además de los avatares a los que los usuarios de la plataforma de streaming ya pueden acceder, Crunchyroll también ha añadido una nueva imagen de fondo con temática de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” a la aplicación, que consiste en una atmósfera azul brumosa que se relaciona la fortaleza de Muzan.

Estos son los 20 diseños de avatares lanzados por Crunchyroll:

El grupo principal

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Kanao Tsuyuri

Genya Shinazugawa

Los Pilares (Hashira)

Giyu Tomioka (Agua)

Shinobu Kocho (Insecto)

Muichiro Tokito (Niebla)

Mitsuri Kanroji (Amor)

Obanai Iguro (Serpiente)

Sanemi Shinazugawa (Viento)

Gyomei Himejima (Roca)

Tengen Uzui (Sonido)

Kyojuro Rengoku (Flama)

Los Antagonistas

Muzan Kibutsuji (El Rey Demonio)

Kokushibo (Luna Superior Uno)

Doma (Luna Superior Dos)

Akaza (Luna Superior Tres)

Nakime (Luna Superior Cuatro / Controladora del Castillo Infinito)

Los 20 diseños de avatares lanzados por Crunchyroll cubren a los guerreros clave del Cuerpo de Cazadores de Demonios y las amenazas del arco de Castillo Infinito I" (Foto: Ufotable)

¿Cómo elegir un avatar de “Demon Slayer”?

Para cambiar tu avatar en Crunchyroll, debes acceder a la sección de Administrar perfiles. El proceso varía ligeramente según el dispositivo que utilices:

Desde la Aplicación Móvil (Android / iOS)

Abre la aplicación de Crunchyroll. Toca el icono de Mi Cuenta (esquina inferior derecha). Selecciona la opción Cambiar de perfil. Pulsa el botón Editar (icono de lápiz) sobre el perfil que deseas modificar. Toca la foto de perfil actual para abrir la galería de avatares. Busca la categoría de Demon Slayer, elige tu diseño favorito y presiona Guardar.

Desde la Página Web (PC / Mac)

Inicia sesión en tu cuenta en crunchyroll.com. Pasa el cursor sobre el icono de tu perfil (esquina superior derecha). Haz clic en Administrar perfiles en el menú desplegable. Selecciona el perfil que quieres actualizar. Haz clic sobre la imagen del avatar para desplegar las opciones. Elige el nuevo diseño de Demon Slayer y haz clic en Guardar cambios.

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