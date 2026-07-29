“Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) finalmente está disponible en Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Por lo tanto, los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge pueden revivir las emocionantes batallas, los emotivos momentos y las trágicas despedidas de la primera película de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios.
La popular película anime que logró alcanzar la histórica cifra de 793 millones de dólares a nivel global y consiguió varios premios importantes, está disponible en una amplia selección de subtítulos y doblajes, que incluyen idiomas como inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán, italiano, español castellano y más.
Además, los fans de Norteamérica también podrán comprar la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle I” de manera anticipada a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.
CRUNCHYROLL CELEBRA EL ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” EN STREAMING
Para celebrar la llegada de la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” al streaming, un año después de su estreno en los cines de Japón, Crunchyroll ha lanzado una colección de nuevos avatares y fondos de perfil inspirados en la producción que ganó Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026.
Se trata de 20 nuevos diseños de avatares que incluyen a todos los héroes principales de la película, como Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu y todos los Hashira, además de los villanos del largometraje, como Muzan, Akaza y el resto de los demonios de la Luna Superior.
Además de los avatares a los que los usuarios de la plataforma de streaming ya pueden acceder, Crunchyroll también ha añadido una nueva imagen de fondo con temática de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” a la aplicación, que consiste en una atmósfera azul brumosa que se relaciona la fortaleza de Muzan.
Estos son los 20 diseños de avatares lanzados por Crunchyroll:
El grupo principal
- Tanjiro Kamado
- Nezuko Kamado
- Zenitsu Agatsuma
- Inosuke Hashibira
- Kanao Tsuyuri
- Genya Shinazugawa
Los Pilares (Hashira)
- Giyu Tomioka (Agua)
- Shinobu Kocho (Insecto)
- Muichiro Tokito (Niebla)
- Mitsuri Kanroji (Amor)
- Obanai Iguro (Serpiente)
- Sanemi Shinazugawa (Viento)
- Gyomei Himejima (Roca)
- Tengen Uzui (Sonido)
- Kyojuro Rengoku (Flama)
Los Antagonistas
- Muzan Kibutsuji (El Rey Demonio)
- Kokushibo (Luna Superior Uno)
- Doma (Luna Superior Dos)
- Akaza (Luna Superior Tres)
- Nakime (Luna Superior Cuatro / Controladora del Castillo Infinito)
¿Cómo elegir un avatar de “Demon Slayer”?
Para cambiar tu avatar en Crunchyroll, debes acceder a la sección de Administrar perfiles. El proceso varía ligeramente según el dispositivo que utilices:
Desde la Aplicación Móvil (Android / iOS)
- Abre la aplicación de Crunchyroll.
- Toca el icono de Mi Cuenta (esquina inferior derecha).
- Selecciona la opción Cambiar de perfil.
- Pulsa el botón Editar (icono de lápiz) sobre el perfil que deseas modificar.
- Toca la foto de perfil actual para abrir la galería de avatares.
- Busca la categoría de Demon Slayer, elige tu diseño favorito y presiona Guardar.
Desde la Página Web (PC / Mac)
- Inicia sesión en tu cuenta en crunchyroll.com.
- Pasa el cursor sobre el icono de tu perfil (esquina superior derecha).
- Haz clic en Administrar perfiles en el menú desplegable.
- Selecciona el perfil que quieres actualizar.
- Haz clic sobre la imagen del avatar para desplegar las opciones.
- Elige el nuevo diseño de Demon Slayer y haz clic en Guardar cambios.
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