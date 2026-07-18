“Jujutsu Kaisen” fue un éxito masivo desde su primera temporada, que se estrenó en octubre de 2020. La adaptación del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami realizada por el estudio MAPPA superó todas las expectativas y se convirtió rápidamente en un fenómeno global. De hecho, se coronó con el premio principal de Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards de 2021. Después de tres temporadas, la popular serie continúa recibiendo premios y reconocimientos. Con la primera parte del arco de The Culling Game, el anime lideró los rankings de popularidad en las principales plataformas de streaming durante el primer trimestre del 2026.

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Por lo tanto, los fanáticos esperan con ansias la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del Juego de la Matanza e incluirá combates más intensos y brutales en medio del torneo organizado por el hechicero milenario Kenjaku con el objetivo de forzar una evolución humana masiva a través del caos, acumulando energía maldita para fusionar a la población de Japón con el Maestro Tengen.

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno. No obstante, se esperan importantes anuncios en el Juju Fest 2026, evento que es parte de las celebraciones por el quinto aniversario de la serie anime. Pero no es lo único que la franquicia tiene preparado para conmemorar los cinco años de la popular producción.

LOS PRINCIPALES EVENTOS POR EL 5.º ANIVERSARIO DE “JUJUTSU KAISEN”

Para celebrar el 5.º aniversario del anime de “Jujutsu Kaisen”, la franquicia ha organizado un gran proyecto conmemorativo que abarca desde eventos masivos hasta colaboraciones exclusivas.

Juju Fest 2026 -5th Anniversary

Se trata del evento de clausura y se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto en el K-Arena Yokohama. Contará con los actores de voz originales (seiyuus), presentaciones musicales en vivo y se esperan anuncios exclusivos sobre la producción de la cuarta temporada.

Esta imagen se enfoca exclusivamente en los personajes cuyos actores de voz se presentarán el primer día del evento de "Jujutsu Kaisen", el 29 de agosto de 2026 (Foto: Mappa)

Colaboración Yokohama Cosmo World

Esta colaboración entre “Jujutsu Kaisen” y las atracciones turísticas de Minato Mirai en la ciudad de Yokohama, específicamente Yokohama Cosmo World y el teleférico YOKOHAMA AIR CABIN, está programada para llevarse a cabo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2026 y contará con diversas actividades, incluyendo la venta de productos originales con ilustraciones recién dibujadas y una búsqueda del tesoro con sellos.

En la nueva ilustración de "Jujutsu Kaisen" aparecen Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Yuji Itadori tomándose una selfi juntos en una salida casual de amigos (Foto: Mappa)

Jujutsu Kaisen Café 2026

Se trata de una red de cafeterías temáticas dedicadas al aniversario con menús especiales inspirados en los arcos más icónicos (Hidden Inventory, Jujutsu Kaisen 0 y el Incidente de Shibuya). Comenzó el 9 de julio en Tokio y Aichi, y se expande a Osaka el 23 de julio.

Haneda Airport Garden

Del 3 de julio al 2 de agosto, el complejo comercial conectado al aeropuerto de Tokio presenta tiendas estacionales, zonas de fotos y beneficios en alimentos con una temática visual de “aeropuerto”.

Feria en Animate

Del 15 de agosto al 6 de septiembre de 2026, se celebrará la Cultural Festival Fair, ofreciendo mercancía limitada con temática de festival escolar.

Esta imagen corresponde a una de las ilustraciones promocionales oficiales creadas por el estudio MAPPA para los sets de Blu-ray/DVD de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa/ TOHO Animation)

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