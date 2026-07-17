Aunque Mappa se encargó de la animación de la temporada final de “Attack on Titan”, Wit Studio estuvo a cargo de las primeras entregas del aclamado anime basado en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama y que narra la historia de Eren Jaeger, un joven que tras la muerte de su madre une al ejército para destruir a los titanes que amenazan a la humanidad y que en el proceso descubre oscuras conspiraciones y el verdadero origen de estas bestias. Por eso, “Shingeki no Kyojin” está en la lista de series más populares de Wit Studio junto a “Spy × Family” y “Vinland Saga”.

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Wit Studio se ha consolidado como uno de los estudios de animación más destacados de la industria gracias a su espectacular calidad visual, así que mantiene una agenda sumamente ambiciosa con grandes producciones originales y la renovación de franquicias legendarias de la mano de gigantes del streaming.

Esto último hace referencia al remake anime de “One Piece” que llegará a Netflix en 2027. Esta nueva adaptación del legendario manga de Eiichiro Oda promete reiniciar la historia de Luffy desde el arco del East Blue, una animación de altísimo nivel técnico y un ritmo más ágil. Pero no es el único anime que Wit Studio tiene planeado para el próximo año. Otro próximo proyecto es “LONA”.

Anna Nagase se encarga de dar voz a Sango, la joven aprendiz a cargo de Ao, en "LONA", anime que promete explorar dilemas éticos y perturbadores al extraer los impulsos eléctricos y los últimos recuerdos de los cadáveres (Foto: Wit Studio)

LO QUE SE SABE SOBRE “LONA”, EL NUEVO ANIME DE WIT STUDIO

“LONA” (Laboratory of Optics and Neural Analysis) es un anime original de ciencia ficción y misterio que se desarrolla en un futuro donde personas fallecidas regresan de forma inexplicable para atacar a los vivos. Para detener esta amenaza, el gobierno recurre a un equipo especializado que analiza el cerebro de los muertos, explorando sus últimas memorias y pensamientos.

La serie que se perfila como uno de los grandes proyectos originales de la industria sigue a la investigadora Ao y a su aprendiz Sango, quienes se encargan de analizar los cerebros y circuitos neuronales de los fallecidos para descubrir qué vieron, qué pensaron y qué recuerdos dejaron antes de morir. Todo con la esperanza de desentrañar el misterio.

“LONA” cuenta con la dirección de Takashi Katagiri (“Spy x Family Code: White”), el guion de Akiko Nogi (“Unnatural”, “MIU404” y “The Last Mile”), y el diseño de personajes de Posuka Demizu (“The Promised Neverland”).

TRÁILER DE “LONA”

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LONA”?

“LONA”, que promete ser un thriller de ciencia ficción psicológica profundamente oscuro y maduro, alejándose de las tramas espaciales o ciberpunk convencionales para enfocarse en la fragilidad de la mente humana, se estrenará en la temporada de primavera de 2027.

REPARTO DE VOCES DE “LONA”

Minako Kotobuki le da voz a Ao, la investigadora principal del laboratorio.

Anna Nagase le da voz a Sango, la joven aprendiz a cargo de Ao.

Fuuka Izumi le da voz a Mugen.

Este es uno de los afiches de "LONA", el anime que está programado para comenzar su transmisión en la primavera de 2027 (abril en el calendario de lanzamientos de Japón) (Foto: Wit Studio)

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