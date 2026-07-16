A lo largo de las cuatro temporadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Tanjiro Kamado ha librado intensas y brutales batallas que han marcado su evolución como cazador. En el Arco del Distrito del Entretenimiento, unió fuerzas con Zenitsu, Inosuke y Tengen Uzui para enfrentar a Daki y Gyutaro, mientras que en el Arco de la Aldea de los Herreros, el protagonista del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge tuvo que dominar la Danza del Dios del Fuego para lidiar con Hantengu. Pero sin duda, su mayor batalla hasta el momento es contra Akaza.

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Este último enfrentamiento tuvo lugar en “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga. Esta brutal batalla se esperaba desde Mugen Train Arc, donde el demonio de alto rango asesinó a Kyojuro Rengoku.

Luego de que Tanjiro Kamado y los Hashira son arrastrados a una dimensión laberíntica en la primera parte de “Infinity Castle”, deben enfrentarse a las Lunas Superiores restantes antes de poder llegar a Muzan. El protagonista debe hacerle a Akaza. Durante la pelea, Tanjiro despierta la marca de cazador y el Mundo Transparente.

No obstante, Tanjiro, junto a Giyu Tomioka, no lograron vencer a Akaza, ya que la Luna Superior Tres recuperó sus recuerdos como humano y decidió autodestruirse para finalmente encontrar paz. Por lo tanto, Tanjiro debe recuperarse para su siguiente batalla en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Tanjiro enfrentó a Akaza, que ocupa el puesto de la Luna Superior Tres dentro de las Doce Lunas Demoníacas de Muzan Kibutsuji, en la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

LA ILUSTRACIÓN DE TANJIRO DESPUÉS DE SU INTENSA BATALLA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”

Después de su brutal batalla contra Akaza, Tanjiro Kamado recibe una nueva imagen promocional. Pero no está relacionada directamente con la trama de la serie. Se trata de una ilustración que conmemora el cumpleaños del protagonista de la franquicia que ha ganado varios premios y reconocimientos.

Diseñada por el reconocido estudio de animación ufotable, la nueva imagen muestra una versión en estilo chibi de Tanjiro en un escenario teatral decorado con luces, cortinas rojas y un letrero de “Happy Birthday”. A sus lados se aprecian máscaras decorativas inspiradas en motivos tradicionales de la serie.

Además de recordar que el 14 de julio es cumpleaños de Tanjiro Kamado, el texto que acompaña la ilustración promociona el relanzamiento de la serie de televisión y anuncia el formato casero de la película “Demon Slayer: Infinity Castle Arc Part 1: Akaza Returns”.

El protagonista de “Kimetsu no Yaiba” recibe un diseño nuevo cada 14 de julio. El año pasado apareció sentado sobre un enorme pastel de fresas con velas formando la fecha “7.14”. Mientras que en 2024, lució un kimono formal verde y negro al lado de una máscara tradicional de zorro.

Cada vez que un personaje de "Demon Slayer" celebra su cumpleaños, ufotable publica un arte especial en estilo chibi y lanza mercancía temática exclusiva por tiempo limitado en su tienda en línea. Esta vez fue el turno de Tanjiro Kamado (Foto: Ufotable)

Las ilustraciones de cumpleaños de otros personajes de “Demon Slayer”

En mayo de 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” compartió otra imagen conmemorativa. En esa ocasión, para celebrar el cumpleaños de Kyojuro Rengoku, el domingo 10. Aunque el Pilar de la Llama, murió en el arco del Tren Infinito tras una feroz batalla contra Akaza, la Tercera Luna Superior, es uno de los favoritos de los fans.

En abril de 2026, le tocó el turno a Inosuke Hashibira, quien celebró su cumpleaños el martes 22. A diferencia de la habitual apariencia salvaje de Inosuke Hashibira, en esa nueva imagen conmemorativa, el compañero leal de Tanjiro se muestra tierno y festivo, además no lleva su característica máscara de jabalí.

Esta imagen es un cartel conmemorativo por el cumpleaños de Inosuke Hashibira de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que se celebra el 22 de abril (Foto: Ufotable)

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