Tras su exitoso recorrido en cines, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” ha empezado una nueva etapa con su llegada al formato digital. Así, en esta fase, la cinta del anime “Kimetsu no Yaiba” deja de depender de la cartelera y pasa a ofrecerse en varias tiendas en línea, cada una con sus propias fechas, opciones de preventa y modalidades de acceso. Por lo tanto, si quieres entender cómo funciona este esquema antes de decidir dónde conseguir tu copia del filme, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el filme adapta el tramo final del manga de Koyoharu Gotōge, cuando Tanjiro, los Hashira y el resto de cazadores de demonios son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza de Muzan Kibutsuji, para el enfrentamiento definitivo contra él y las Lunas Superiores.

En ese escenario se cruzan combates clave y se profundiza en las historias de origen de varios personajes, mezclando acción muy intensa con momentos dramáticos que explican cómo llegaron hasta ese punto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿EN QUÉ PLATAFORMAS SE PODRÁ COMPRAR LA VERSIÓN DIGITAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con la página oficial de la franquicia, la película llegará a cinco portales digitales: Amazon Prime Video, Fandango at Home, Apple TV, Google Play y YouTube.

Y, tal como te puedes imaginar, todos ofrecen tanto la versión subtitulada como la doblada al inglés.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE COMPRA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CADA PORTAL?

El proceso de compra cambia según dónde adquieras tu copia digital de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Por ejemplo, en Amazon Prime Video y Fandango, la reserva ya está habilitada: puedes pagar hoy y la película se desbloquea automáticamente el martes 28 de julio del 2026 en tu biblioteca digital.

En Apple TV el esquema es el mismo, solo que la copia queda disponible un día después, el miércoles 29 de julio.

Google Play y YouTube, por su parte, funcionan distinto: ahí no existe la opción de reservar con anticipación, así que la compra recién se habilita el mismo 28 de julio, cuando la película aparezca lista para adquirir sin pasos previos.

Importante: el precio fijado para la compra definitiva es de 19.99 dólares.

¿HAY UNA FORMA DE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” SIN COMPRARLA?

Quienes prefieran no pagar por una copia digital tienen la alternativa de Crunchyroll.

Y es que el largometraje llega el martes 28 de julio al catálogo de la plataforma para sus suscriptores.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Sanemi Shinazugawa es el feroz Pilar del Viento en el universo "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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