El fenómeno “Solo Leveling” busca conquistar a su audiencia más allá del streaming. Y es que, durante el Anime Expo 2026, el equipo de Crunchyroll confirmó que Sung Jinwoo dará el salto a la pantalla grande con “Solo Leveling: Beyond the System” (en su idioma original: “Ore Dake Level-Up na Ken -Beyond the System-”), una película que ya apunta a acercarse a los impresionantes números de “Demon Slayer: Infinity Castle” en la taquilla mundial. Es decir, la cinta se perfila como el siguiente gran evento del anime en cines.

Vale precisar que “Solo Leveling” llegó al catálogo de Crunchyroll en enero del 2024 y, al día de hoy, ostenta el impresionante récord de ser el único título de la plataforma con un millón de valoraciones de los usuarios.

Así, considerando que su público internacional viene creciendo de forma sostenida, el estudio A-1 Pictures ahora apunta alto con su largometraje.

¿QUÉ ES “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”?

“Solo Leveling: Beyond the System” es la primera película de la franquicia, confirmada oficialmente durante el Anime Expo 2026, realizado en Los Ángeles.

Crunchyroll anunció el proyecto, el pasado viernes 3 de julio del 2026, con un mensaje que presentaba la cinta como la continuación de la historia de Sung Jinwoo tras el final de la segunda temporada de la serie.

En ese sentido, se especula que la historia de la producción abarcaría el arco del Gremio Ahjin y el arco de la Doble Mazmorra del manhwa de Chugong, ambos ubicados después de los eventos ya animados.

MIRA EL VIDEO CONCEPTUAL DE “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”?

Tal como te puedes imaginar, A-1 Pictures, el mismo estudio responsable del anime, vuelve a encargarse de la animación.

Por otro lado, Tao Tajima dirigirá la cinta, mientras que Hiroyuki Sawano firmará la banda sonora.

¿POR QUÉ “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM” APUNTA A SER LA RIVAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Como es de público conocimiento para los fans de “Kimetsu no Yaiba”, “Demon Slayer: Infinity Castle” se mantiene como la película anime más taquillera a nivel internacional, y en Japón solo queda detrás de “Mugen Train”, su propia predecesora dentro de la misma franquicia.

Y si bien, según GameRant, el productor Atsushi Kaneko reconoció que la cinta de “Solo Leveling” la tiene difícil en la misión de repetir esos números dentro del mercado japonés, el terreno internacional cambia totalmente el panorama.

¿La razón? Pues la base de fans a nivel global, reflejada en el récord del millón de Crunchyroll, convierte a “Beyond the System” en una apuesta seria frente al fenómeno que representa “Infinity Castle”.

Y tú, ¿crees que logre quedarse con la corona del anime en los cines?

La película "Solo Leveling: Beyond the System" se encuentra en fase activa de producción (Foto: A-1 Pictures)

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