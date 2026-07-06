Si has estado aguardando el momento de tener “Demon Slayer: Infinity Castle” en tu colección digital, debes saber que la espera está por terminar. Y es que la película—que arrasó en cines durante casi un año—ha confirmado su llegada online y, así, algunas plataformas están abriendo la puerta para que los fans aseguren su propia copia de la cinta antes de que salga a la venta oficialmente. Por eso, aquí te cuento de qué se trata este lanzamiento, qué portales están involucrados y qué debes considerar antes de adquirirlo.

Vale precisar que la producción adapta el tramo final de la historia de “Kimetsu no Yaiba”, el arco en el que los cazadores de demonios son arrastrados al Castillo Infinito para enfrentarse al enemigo definitivo de la saga.

En este castillo, un espacio que se deforma y cambia constantemente, Tanjiro, los Hashira y el resto del Cuerpo de Cazadores de Demonios deben luchar contra los demonios de rango superior que siguen siendo leales a Muzan Kibutsuji, antes de llegar a él para intentar destruirlo de una vez por todas.

A continuación, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN PREVENTA?

La versión digital del largometraje ya está disponible para la preventa en Amazon Prime Video, tal como se observa en la ficha oficial de la plataforma.

El precio de cada copia figura en 19.99 dólares, tanto en versión estándar como en alta definición.

Según Forbes, la película también tendrá una preventa a través de otros portales digitales como Apple TV, Fandango at Home y YouTube Movies & TV, todos con el mismo esquema de compra anticipada antes del lanzamiento oficial.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN DIGITAL?

El listado de Amazon Prime Video señala que el lanzamiento de “Demon Slayer: Infinity Castle” está programado para el martes 28 del julio del 2026, exactamente a las 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET).

Importante: la cinta llega, ese mismo día, a la famosa plataforma Crunchyroll a nivel internacional.

En territorio estadounidense, el servicio de streaming ofrece tres planes:

Uno básico de 9.99 dólares mensuales.

de 9.99 dólares mensuales. Uno intermedio de 13.99 dólares con acceso hasta cuatro dispositivos.

de 13.99 dólares con acceso hasta cuatro dispositivos. Y uno superior de 17.99 dólares que permite la transmisión en seis dispositivos y la descarga para ver sin conexión.

¿QUÉ PASA CON EL ALQUILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con Forbes, aunque el precio de alquiler todavía no aparece confirmado en los listados oficiales, se proyecta que rondaría los 14.99 dólares por un periodo de 48 horas.

Todo esto tomando como referencia que los nuevos lanzamientos digitales suelen costar cinco dólares menos que el precio de compra.

Y tú, ¿ya separaste tu copia?

En el universo "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Giyu Tomioka fue el primer cazador que encontró a Tanjiro y a su hermana Nezuko, perdonándole la vida a esta última (Foto: Ufotable)

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