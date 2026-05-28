Hay récords que tardan décadas en concretarse, y hay otros que nadie imaginó que se alcanzarían tan pronto. Y lo que ha logrado “Solo Leveling” en Crunchyroll pertenece a ese segundo grupo: el anime adaptado del célebre manhwa surcoreano de Chugong acaba de convertirse en el primero en la historia de la plataforma en superar el millón de valoraciones de usuarios. Así, se establece una hazaña sorprendente, sobre todo si consideramos que la serie lo consiguió con apenas dos temporadas en su haber.

Vale precisar que este hito no llega de manera aislada, ya que, desde su debut, la producción ha mantenido una presencia constante en la conversación de los fans.

Además, Crunchyroll la posicionó como uno de sus títulos insignia, y su recorrido en las Crunchyroll Anime Awards lo confirma: la primera entrega se llevó el galardón a Anime del Año en el 2025, y la segunda siguió coleccionando categorías técnicas en la edición del 2026.

¿Los ingredientes del fenómeno? Pues, un estudio de animación de primer nivel como A-1 Pictures y una historia atrapante (la de un cazador que pasa de ser el más débil a tener una fuerza imparable).

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿QUÉ RÉCORD HA ROTO “SOLO LEVELING” EN CRUNCHYROLL?

El pasado miércoles 27 de mayo del 2026, “Solo Leveling” se convirtió oficialmente en el primer anime de la historia de Crunchyroll en superar el millón de valoraciones de los usuarios.

¡Sí, ningún otro título de la plataforma de streaming había logrado antes esa impresionante cifra!

Además, con una puntuación de 4,9 sobre 5 y el 95 % de los votos siendo un 5 perfecto, la serie combina cantidad con aprobación casi unánime del público.

¿CÓMO SE COMPARA “SOLO LEVELING” CON LOS DEMÁS ANIMES DE CRUNCHYROLL?

Para entender la magnitud del logro, conviene mirar a las producciones que le siguen de lejos.

En ese sentido, los únicos dos animes que se acercan al registro de “Solo Leveling” son “Jujutsu Kaisen” y “One Piece”, con 785,000 y 818,000 valoraciones respectivamente, ambos lejos de la cifra del millón.

Sin embargo, es importante mencionar que todas estas series llevan muchos más episodios y años de presencia en la plataforma.

De esta manera, la diferencia que separa a “Solo Leveling” del segundo puesto supera las 180,000 valoraciones aproximadas, un margen que hace difícil que cualquier título la alcance en el corto plazo.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “SOLO LEVELING” Y CÓMO VERLA EN ORDEN?

Tal como te puedes imaginar, el anime está disponible de forma íntegra en Crunchyroll.

La primera entrega se estrenó en el 2024 con 12 episodios, y la segunda llegó en el 2025 con 13 episodios.

Así, el orden de visionado es cronológico: temporada 1 y luego temporada 2.

Al principio del anime "Solo Leveling", todos consideraban a Sung Jin-woo como el Cazador más Débil de la Humanidad (Foto: A-1 Pictures)

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