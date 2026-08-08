El caso que conmocionó a la Ciudad de México en junio de 2009 llega a Netflix en una película documental de Netflix dirigida por la cineasta Maite Alberdi, destacada directora y productora chilena que ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Óscar. Se trata de “Un hijo propio” (“A Child of My Own” en inglés), que narra la historia real de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer mexicana que, tras sufrir múltiples abortos espontáneos decide fingir un embarazo durante meses. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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La abrumadora presión social para ser madre es otra de las razones que llevaron a Alejandra a cometer un delito que acaparó los titulares en 2009. Además de centrarse en lo que llevó a esa mujer a robar una bebé, esta producción también escrita por Julián Loyola y Esteban Student, reflexiona sobre los estigmas que enfrentan muchas mujeres cuando no pueden tener hijos.

La película documental “Un hijo propio”, que cuenta con las actuaciones de Ana Celeste Montalvo Peña, Armando Espitia y Ángeles Cruz, se estrenó en los cines mexicanos el 30 de julio de 2026. Además, se presentó en festivales internacionales como la Berlinale 2026 y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Ana Celeste se encarga de interpretar a Alejandra en la película documental "Un hijo propio", que se estrena el 13 de agosto (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UN HIJO PROPIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Un hijo propio”, “tras sufrir múltiples abortos espontáneos y enfrentarse a las crecientes presiones de su familia política, Alejandra es llevada al límite y a tomar una decisión desesperada: fingir un embarazo. Sin embargo, la presión por sostener esta elaborada mentira la empuja a cruzar una línea irreversible, desencadenando el escándalo mediático que conmocionó a todo México.

Este documental, dirigido por la dos veces nominada al Oscar Maite Alberdi, ofrece una mirada única e íntima del caso a través de quienes lo vivieron y examina el enorme peso de las expectativas sociales, el peso de la familia y la naturaleza elusiva de la verdad.”

Por lo visto en el tráiler, la familia de Alejandra la presiona constantemente para tener un hijo y tras varias pérdidas gestacionales, ella empieza a desesperarse. Cuando conoce a una mujer embarazada que no quiere a su bebé, pone en marcha un plan que la lleva a cometer un delito.

¿CÓMO VER “UN HIJO PROPIO”?

“Un hijo propio” se estrenará el jueves 13 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver esta película documental solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “UN HIJO PROPIO”

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN “UN HIJO PROPIO”?

Al tratarse de una docuficción o largometraje híbrido, combina las interpretaciones de actores con las intervenciones de las personas reales involucradas en el caso:

Ana Celeste como Alejandra

Luisa Guzmán

Armando Espitia

Casio Figueroa

Alejandro Porter

Azucena Acevedo

Mayra Batalla

Ana Carrillo

Mayra Sérbulo Cortés

Ángeles Cruz

Larissa Goyco

Tessie Ortega

Mayra Serbulo

Ana Celeste interpreta a Alejandra en la escena de su boda en la película documental "Un hijo propio", dirigida por Maite Alberdi (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “UN HIJO PROPIO”?

“Un hijo propio”, producida por la compañía Gato Grande Productions, tiene una duración de 96 minutos, es decir, 1 hora y 36 minutos.

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