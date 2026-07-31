Además de la lista de los estrenos más esperados de agosto, Netflix reveló las series y películas que abandonan su catálogo este mes. “Madagascar”, “Bohemian Rhapsody”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Garfield Show”, “My Best Friend’s Wedding” y “Hellboy”,“My Girl” y “Steel Magnolias” fueron algunos de los títulos que dejaron la plataforma de streaming de la N roja en julio en Estados Unidos. Entonces, ¿qué producciones ya no estarán disponibles en Netflix USA en los próximos días?

Como es costumbre, el primer día del mes llega una purga masiva de títulos con licencia. “27 Dresses”, “American Gangster”, “Father of the Bride”, “I Feel Pretty”, “Kindergarten Cop”, “Little Fockers”, “Ex Machina”, “The Age of Adaline”, “The Best Man Holiday”, “The Mirror Has Two Faces”, “The Secret Life of Pets” y “Warcraft”.

Mientras “Spider-Man: Brand New Day” llega a los cines, las tres películas del superhéroe arácnido protagonizadas por Tobey Maguire abandonan Netflix el 6 de agosto. Asimismo, se despiden títulos como “Borat”, “A Million Ways to Die in the West”, “The Proposal”, “Atonement” y “Hacksaw Ridge”.

Algunas de las eliminaciones de Netflix están sujetas a cambios debido a acuerdos de licencia. El servicio de streaming puede extender las licencias o eliminar títulos antes de lo previsto. Así que, la mejor manera de confirmar si un título está a punto de salir del catálogo de Netflix es entrar a Detalles de dicha serie o película y buscar el mensaje “Último día para ver este título en Netflix”.

"Father of the Bride" es uno de los clásicos que abandona la plataforma de streaming de la N roja en agosto de 2026 (Foto: Touchstone Pictures)

LISTA DE SERIES Y PELÍCULAS QUE SE DESPIDEN DE NETFLIX EN AGOSTO DE 2026

1 de agosto

27 Dresses (2008)

48 Hrs (1982)

76 (2016)

A Million Ways To Die In The West (2014)

American Gangster (2007)

Amy (2015)

Atonement (2007)

Bo Burnham: What. (2013)

Borat (2006)

Captain Underpants: The First Epic Movie (2017)

Chef (2014)

Click (2006)

Enough (2002)

Everest (2015)

Ex Machina (2015)

Father of the Bride (1991)

Father of the Bride Part II (1994)

Fletch (1985)

Fried Green Tomatoes (1991)

Hacksaw Ridge (2016)

I Feel Pretty (2018)

Kindergarten Cop (1990)

Little Fockers (2010)

Locke (2013)

Love, Charlie: The Rise and Fall of Chef Charlie Trotter (2021)

Lucy (2014)

Meet the Fockers (2004)

Meet the Parents (2000)

Mississippi Grind (2015)

Mojave (2015)

National Lampoon’s Animal House (1978)

Ouija (2014)

Ouija: Origin of Evil (2016)

Pixels (2015)

Pretty Woman (1990)

River Wild (2023)

Single White Female (1992)

Smokey and the Bandit (1977)

Smokey and the Bandit II (1980)

Splash (1984)

The Age of Adaline (2015)

The Best Man Holiday (2013)

The Five Year Engagement (2012)

The Glass House (2001)

The Mirror Has Two Faces (1996)

The Secret Life of Pets (2016)

There’s Something About Mary (1998)

Triple 9 (2016)

Tootsie (1982)

Uriyadi II: Thatthagida Thatthagida Thitthom (2019)

Vertical Limit (2000)

Warcraft (2016)

Fate/EXTRA Last Encore (Temporada 1-2)

Home Improvement (Temporada 1-8)

Miniforce: Super Dino Power (Temporada 1)

Yu-Gi-Oh! (Temporada 1)

3 de agosto

Freelance (2023)

6 de agosto

Four Letters of Love (2025)

LBJ (2016)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007 )

) Titans: The Rise of Hollywood (2025)

"Spider-Man 2", dirigida por Sam Raimi y escrita por Alvin Sargent, tiene como protagonistas a Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris y Donna Murphy (Foto: Sony Pictures Releasing)

8 de agosto

Labyrinth (1986)

9 de agosto

Bon Cop Bad Cop 2 (2017)

Bon Cop, Bad Cop (2006)

10 de agosto

Aftermath (2024)

Colossal (2016)

I Need Romance (Temporada 1)

11 de agosto

Free Fire (2016)

Marry Me (2022)

The One for Sarah (2022)

Saving Our Marriage (2018)

14 de agosto

Game Over (Hindi Version) (2019)

Game Over (Tamil Version) (2019)

Game Over (Telugu Version) (2019)

15 de agosto

The Game (Temporada 1-3)

16 de agosto

Better Than Us (Temporada 1-2) – Original de Netflix

Dark Places (2015)

The Gunman (2015)

The Venture Bros. (The Venture Brothers) (Temporada 1-3)

17 de agosto

Boy Erased (2018)

18 de agosto

Kongsuni and Friends (Temporadas 1-2)

19 de agosto

Carancho (2010)

Crane World (1999)

Elefante blanco (2012)

Fall (2022)

Life After Beth (2014)

Titans: The Rise of Wall Street

20 de agosto

Jonathan (2018)

Langston Kerman: Bad Poetry (2023) – Original de Netflix

Say When (2014)

21 de agosto

Ne Zha (2019)

Superbro (2021)

The 355 (2022)

22 de agosto

Bordertown (2006)

Toni Morrison: The Pieces I Am (2019)

24 de agosto

Article 15 (2019)

Under Fire (Temporada 1) – Original de Netflix

25 de agosto

Can You See Us? (2022)

Venom: The Last Dance (2024)

31 de agosto

Undercover Law (Temporada 1) – Original de Netflix

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