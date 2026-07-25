Tras varios meses separados y el compromiso de Quinn O’Grady (Minka Kelly) con Oliver (Ben Robson), Staten Kirkland (Josh Duhamel) logra recuperar el amor de la pianista de concierto al final de la segunda temporada de “Ransom Canyon” (“Nueva vida en Ransom Canyon” en español). Pero ¿ese es el final de la historia o este romance continuará en una tercera entrega del western moderno de Netflix? Aunque este romance es uno de los temas centrales, también hay otros asuntos pendientes, como el destino del rancho Double K. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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En los nuevos episodios del drama desarrollado por Abril Blair, Quinn regresa al pueblo acompañada por Oliver, un nuevo pretendiente de Nueva York que complica su conexión con Staten. También reaparece su madre Claire (Patricia Clarkson), quien no solo se entromete en la vida de su hija, además, tiene un objetivo secreto, vender la casa familiar.

Mientras Staten lucha por recuperar su puesto oficial de administrador frente a la junta del rancho, la peligrosa exesposa de Yancy (Jack Schumacher), Sidney (Heidi Grace Engerman), reaparece negándose a firmar el divorcio e involucrándolo en una estafa de tierras. Por supuesto, esto complica el embarazo de Ellie (Marianly Tejada).

Staten Kirkland (Josh Duhamel) lucha por recuperar su puesto oficial de administrador frente a la junta del rancho en la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

“RANSOM CANYON” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Ransom Canyon”, pero los eventos del último capítulo de la segunda temporada sugieren que la historia de Staten, Quinn, Ellie, Yancy, Lauren y el resto de personajes podría continuar en una tercera entrega. Por lo pronto, hay varias preguntas por responder.

En una conversación con Decider, la creadora y showrunner April Blair reveló que el equipo de guionistas ya está trabajando en la tercera temporada. No obstante, la plataforma de streaming de la N roja aún no ha dado luz verde a una nueva tanda de episodios. Aunque todo parece a favor de esta serie basada en las novelas homónimas de Jodi Thomas.

A diferencia del lapso de seis meses entre la primera y la segunda temporada, la tercera temporada de “Ransom Canyon” comenzará sin un salto temporal, para así “ver todas las consecuencias de donde lo dejamos en la segunda temporada”, aseguró Blair en una entrevista con Deadline.

También adelantó lo que le espera a Staten y Quinn tras su reconciliación. “Creo que, de ahora en adelante, habrá obstáculos y desafíos, pero no se trata de separarlos. Son dos temporadas para unirlos, y no quiero seguir haciéndoles eso, separándolos y volviéndolos a juntar. [Uno] empieza a sufrir un latigazo cervical. Quería decir: ‘Vale, ahora están juntos, pero ¿cuáles son los desafíos que les esperan?’”, señaló la showrunner.

Asimismo, agregó: “Una relación, encontrarse y enamorarse, es en realidad la parte fácil. Lo difícil es construir una vida con alguien y descubrir quién es realmente en el fondo, cuáles son sus secretos y si se puede amar a alguien en sus peores momentos”.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de “Ransom Canyon”? Tampoco se ha confirmado la fecha de estreno, pero considerando el historial de la serie es probable que los nuevos episodios lleguen a mediados del 2027.

¿Qué pasará con Staten (Josh Duhamel) y Quinn (Minka Kelly) tras su reconciliación al final de la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”?

La segunda temporada de “Ransom Canyon” está disponible en Netflix a partir del 23 de julio de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del western romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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