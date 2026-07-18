CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Lucero (Ludwika Paleta) es una exitosa abogada que parece tener la vida perfecta en “Deseo” (“Desire” en inglés), el thriller erótico de Netflix dirigido por Teresa Simone. Pero la realidad es que su matrimonio no atraviesa un buen momento. Esto coincide con la llegada de un joven y atractivo entrenador de natación que pone en riesgo lo que Lucero ha conseguido. Aunque inicia un romance secreto con Matías (Óscar Casas), no está dispuesta a poner en riesgo a su familia con esa aventura. ¿Podrá lidiar con las consecuencias de su decisión?

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La película escrita por Giulia Cardamone (“Miss Bala”) y Vanessa Miklos (“Muda”) empieza con una empleada del club descubriendo un cuerpo en la piscina. ¿De quién se trata? Durante la fiesta de aniversario de Lucero y Fernando (José María Yazpik). Mientras delante de los invitados se muestran como la pareja perfecta que a pesar de cualquier dificultad ha conseguido mantenerse unida, en la privacidad de su habitación queda claro que están distanciados. La abogada propone invitar a una tercera persona para reavivar la pasión, pero su esposo no rechaza.

Mientras nada en el club de su esposo, Lucero conoce a Matías y se siente atraída por él, además de encantada por lograr llamar su atención. Más tarde, descubre que se trata del nuevo entrenador de natación que Fernando contrató. Matías promete convertir a sus estudiantes en atletas de élite. Una de las más entusiasmadas es Viviana (Pilar Pascual), la hija de la protagonista de “Deseo”.

Fernando (José María Yazpik) y Lucero (Ludwika Paleta) en la presentación de Matías como nuevo entrenador de natación en la película mexicana "Deseo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DESEO”?

Después de reunirse en un bar muy discreto con Miguel (Leonardo Ortizgris), un fiscal que engañó a su esposa, pero no quiere perder la custodia de sus hijos, Lucero empieza a considerar la posibilidad de tener un romance, pero sin terminar en problemas como su amigo. Cuando vuelve a ver a Matías en el club, le ofrece llevarlo a su casa. Situación que el joven español aprovecha para acercarse a ella e intentar besarla (también le cuenta que su carrera deportiva terminó debido a una fuerte lesión).

De vuelta en casa, Lucero no puede dejar de pensar en Matías, incluso fantasea con él. Finalmente, la abogada se deja llevar por el “Deseo” y lleva al atractivo entrenador al bar escondido del hotel que le mostró Miguel. Ambos se dejan dominar por la pasión e inician un romance secreto.

Mientras Lucero disfruta de la aventura prohibida, Matías involucra sus sentimientos, algo que queda claro cuando le revela que en realidad arruinó su oportunidad en las olimpiadas por volverse adicto a los analgésicos que le recetó su médico tras una lesión, y le dice que la ama. Esas últimas palabras encienden las alarmas de Lucero, quien decide terminar con esa relación.

Pero esa no es la única razón para ponerle fin a su affaire. Malena (Gabi Zamora), la esposa de Miguel, descubre su secreto y la obliga a traicionar al fiscal a cambio de guardar silencio. En tanto, Viviana, que está enamorada de Matías, le reúne con él con la excusa de organizar los entrenamientos y se anima a darle un beso, pero él la rechaza. Algo que la deja devastada.

Lucero (Ludwika Paleta) y Matías (Óscar Casas) se convierten en amantes, pero él esconde un secreto, en la película mexicana "Deseo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DESEO”?

¿Cuál es el secreto de Matías?

Matías se rehúsa a renunciar a Lucero, así que le envía mensajes, la llama por teléfono e incluso la busca en su oficina. Cuando finalmente ella accede a escucharlo, le confiesa que Fernando le pagó para grabar sus encuentros íntimos, pero le asegura que ya terminó ese trato y que está dispuesto a todo por ella.

Lucero lo rechaza, así que Matías se acerca a Viviana para molestar a la abogada y a su esposo. Tras una tensa visita, se lleva a Viviana al club. Posteriormente, el cuerpo del entrenador aparece en la piscina. ¿Qué le sucedió? ¿Quién es el verdadero culpable?

¿Quién asesinó a Matías?

“Deseo” muestra que Julián, hijo menor de Lucero y Fernando, agrega el medicamento de su padre en la botella de agua del entrenador. Mientras Matías y Viviana están en el club, las gotas hacen efecto y el joven empieza a perder el control. En medio de su desesperación, le envía mensajes a Lucero. Viviana revisa el teléfono y descubre el secreto. Durante el forcejeo, Matías se golpea la cabeza y empieza a sangrar.

Más tarde, Fernando aparece y golpea a Matías cuando el joven menciona a su esposa. Pero se detiene cuando nota las cámaras de seguridad. Lucero también llega al lugar y al ver el estado de su examante y comprender que no la dejará en paz, se mete a la piscina y atrae al joven para ahogarlo.

Para evitar lidiar con la justicia, Lucero hace un trato con Malena y Miguel, quien certifica que fue un accidente. “Deseo” termina con la familia retomando su vida a pesar de lo que hicieron.

Lucero (Ludwika Paleta) decidió terminar con la vida de Matías para proteger a su familia en la película de suspenso dramático "Deseo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DESEO”?

“Deseo” está disponible en Netflix desde el 17 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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