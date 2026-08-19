Aunque la serie principal de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó de manera definitiva tras el lanzamiento del episodio adicional “More” y el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, los eventos y festejos por el décimo aniversario del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi continúan. De hecho, Horikoshi compartió una nueva ilustración como parte de la celebración. Además de generar nostalgia entre los fans, la imagen se convirtió en una divertida anécdota debido a un error que cometió el mangaka.

Esta no es la primera vez que Kōhei Horikoshi comparte una ilustración para conmemorar un evento especial de la popular franquicia. Tras el estreno de “I Am a Hero Too” en Crunchyroll, el artista publicó una emotiva imagen protagonizada por una versión adolescente de Eri conectada al mundo de la música.

En dicha ilustración, la talentosa protagonista del cortometraje especial aparece sosteniendo en alto una guitarra acústica, rodeada por un grupo de compañeros de la Clase 1-A. Pero ¿qué se muestra en la nueva imagen y cuál es el error que los fans de “My Hero Academia” notaron?

Esta imagen corresponde a una historieta corta especial escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi, publicada para celebrar el anuncio de una nueva figura coleccionable de "My Hero Academia" (Foto: Kōhei Horikoshi)

EL ERROR EN LA ÚLTIMA ILUSTRACIÓN DE “MY HERO ACADEMIA”

La nueva imagen de “My Hero Academia” corresponde a una historieta corta especial escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi, publicada para celebrar el anuncio de una nueva figura coleccionable a gran escala basada en el arte grupal de la clase 1-A del capítulo 429 del manga.

Esta nueva imagen se volvió viral debido a un curioso error de dibujo cometido por el propio Kōhei Horikoshi. ¿Lo notaste? Shoto Todoroki tiene seis dedos en una de sus manos. El desliz causó revuelo en las redes sociales y se convirtió en una anécdota divertida para los fanáticos de la historia de Izuku Midoriya (Deku).

Pero no solo los fans realizaron bromas al respecto. Incluso, el actor de voz en japonés de Todoroki, Yuki Kaji, hizo un comentario divertido respecto al error en la ilustración: “¡Ahora puedo liberar más fuego de lo normal! ¡Yay!”.

El propio Horikoshi admitió su descuido en el texto de la publicación respondiendo de forma divertida ante su propia obra. “¡Oh, es cierto, los dedos de Todoroki-kun! ¡Increíble!”, comentó.

MÁS DETALLES DE LA ILUSTRACIÓN DE “MY HERO ACADEMIA”

Esta viñeta humorística de una sola página se publicó para celebrar el anuncio de una espectacular figura coleccionable a gran escala que inmortalizará en tres dimensiones una de las escenas más icónicas del tramo final del manga. Dicha figura de colección está basada directamente en la página a color grupal del capítulo 429 del manga, titulada “I Am Here”.

Mientras en la parte superior de la imagen Deku y Shoto Todoroki celebran el anuncio, en la parte inferior, se muestra a Horikoshi (representado con su clásico avatar de mano con cuerpo) frente a su computadora, exhausto y abrumado por la cantidad de personajes que tuvo que encajar en la ilustración.

“Se emitió una orden de prohibición de dibujos grupales... pero les rogué que me dejaran dibujarla por última vez porque era un gran recuerdo. Pensándolo bien, fue una locura. ¡Me duele la espalda!“, se lee en la ilustración.

Esta imagen es la página a color grupal oficial del manga "My Hero Academia", dibujada por su creador Kōhei Horikoshi, para celebrar el 10.º aniversario del anime (Foto: Bones Film)

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