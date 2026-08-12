El popular anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó en diciembre de 2025 tras ocho temporadas y concluyó la historia de Izuku Midoriya (Deku) con el episodio adicional “More” y el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, ambos se ambientan ocho años después de la guerra de héroes y de la graduación de los protagonistas de la preparatoria U.A. No obstante, los fans de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi se preguntan si se trata del final definitivo o la historia podría continuar de alguna manera.

Después del anuncio de “The One Piece”, el ambicioso remake de Netflix del clásico anime basado en la obra de Eiichirō Oda que busca modernizar por completo la producción original para adaptarla a los estándares de las nuevas generaciones y promete un ritmo más acelerado, algunos fanáticos de la franquicia “My Hero Academia” creen que una nueva adaptación podría ser lo indicado para mantener viva la historia.

No sería la primera vez que un popular anime tiene un remake. En 2009 se estrenó “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”, que volvió a adaptar el manga original de Hiromu Arakawa. “Hunter x Hunter” y “Shaman King” también tienen dos versiones y las últimas son más fieles a los mangas. ¿Sucederá lo mismo con “My Hero Academia”?

El corto animado especial "I Am a Hero Too", que ya está disponible en Crunchyroll, marca el cierre y el final definitivo del popular anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

“MY HERO ACADEMIA” ¿TENDRÁ UN ANIME REMAKE?

Los ejemplos anteriores tienen algo en común: cuando los remakes empezaron los mangas originales aún no estaban terminados, lo que les dio una excusa para volver a contar la historia de la manera más fiel a la obra original. De hecho, la adaptación del año 2001 de “Shaman King” creó su propio desenlace al alcanzar la publicación del manga.

Algo que no sucede con “My Hero Academia”, que terminó más de un año después de la publicación del último capítulo del manga. Además, para que decidan realizar otra adaptación de esta historia tendrían que pasar por lo menos algunos años.

Según reportó Comicbook, el presidente del estudio de animación Bones, Masahiko Minami, aseguró durante su asistencia a la convención Otakon de 2026 que, la productora no tiene planes de rehacer ninguna de sus series anteriores.

“Nos interesa más crear obras nuevas en el futuro y no nos atraen mucho los reboots. Creo que ‘Fullmetal Alchemist’ es diferente, ya que es un caso único. Cuando empezamos a trabajar en la adaptación al anime, el manga original aún no estaba terminado. La razón por la que existe la segunda versión es que queríamos completar la historia original del manga en el propio anime con Brotherhood. Es un enfoque algo distinto al que solemos tener del anime”, aseguró.

El episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" muestra que Izuku Midoriya (Deku) y Ochaco Uraraka (Uravity) finalmente se reúnen tras años de crecimiento personal y profesional (Foto: Bones Film)

¿BONES ADAPTARÁ EL NUEVO MANGA DE KŌHEI HORIKOSHI?

Kōhei Horikoshi, el autor de “My Hero Academia”, estrenó el 10 de agosto de 2026 un nuevo manga one-shot titulado “Quit Laughing, Shijima” (“Warawanaide-yo Shijima-san” o “No te rías, Shijima-san”) en la revista Weekly Shonen Jump. Se trata de una historia autoconclusiva de terror y suspenso de más de 60 páginas.

“No sabía que Horikoshi-sensei estaba escribiendo este relato corto de terror; me entero aquí por primera vez”, indicó Minami en el evento antes mencionado. “Estoy muy interesado y emocionado por ver su creatividad aplicada a esta nueva obra”.

Por lo tanto, no descarta que Bones decida apostar por “Quit Laughing, Shijima”. “Si hay una oportunidad, tanto yo como Studio BONES estaríamos muy interesados ​​en llevar el anime a la pantalla”, declaró Masahiko Minami.

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