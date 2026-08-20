“One Piece”, de Eiichiro Oda y la revista Weekly Shonen Jump, es considerado el manga más exitoso y vendido de toda la historia. Ha superado las 600 millones de copias en circulación en todo el mundo y tiene un Récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de una misma obra de cómic realizada por un único autor. Esta obra destaca por su combinación de narrativa profunda, constancia y conexión emocional inigualable con sus lectores a lo largo de casi tres décadas. Pero eso no es lo único.

El manga, que relata las aventuras de Monkey D. Luffy, quien junto a su tripulación de Sombreros de Paja recorre el Grand Line en busca del legendario tesoro dejado por Gol D. Roger para convertirse en el Rey de los Piratas, también destaca por presentar un universo expansivo y lleno de misterios, el desarrollo y carisma de sus personajes, y el trabajo artístico de Eiichiro Oda.

“One Piece” no solo es el manga más exitoso, también es uno de los más longevos, ya que se ha publicado de manera ininterrumpida desde 1997. No obstante, tiene descansos programados y pausas ocasionales. Entonces, ¿cuál será la siguiente pausa de la publicación?

Esta viñeta corresponde al capítulo 1190 del manga de "One Piece" y muestra la impactante intervención de Scopper Gaban en la pelea de Luffy contra Imu (Foto: Shueisha)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE PAUSA DEL MANGA “ONE PIECE”?

Eiichiro Oda suele descansar una semana cada tres o cuatro capítulos publicados para cuidar su salud y mantener la calidad del dibujo. También se realizan pausas específicas o retrasos, pero estos son anunciados en los comunicados oficiales de la revista. ¿Cuál es la siguiente?

El manga “One Piece”, que se encuentra en el esperado arco de Elbaph, donde Luffy y su tripulación llegan a la legendaria Tierra de los Gigantes y lidian con los Caballeros Sagrados, publica su capítulo 1191 el 23 de agosto de 2026.

Inmediatamente después del capítulo 1191, el manga se tomará un descanso de una semana, por lo tanto, el 30 de agosto de 2026 no se publicará el capítulo 1192. Para descubrir qué sucede con los protagonistas, los fans tendrán que esperar hasta el 6 de septiembre.

Tras la pausa del 30 de agosto de 2026, el manga “One Piece” retomará el ritmo habitual establecido por el autor.

Enl capítulo 1190 del manga de "One Piece", Scopper Gaban se enfrenta directamente contra Imu. Gaban utiliza sus icónicas hachas (Foto: Shueisha)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1190 DE “ONE PIECE”?

(Cuidado, alerta de spoiler) En el capítulo 1190 del manga, titulado “Aquellos cuya muerte trae celebración”, Scopper Gaban, legendario exmiembro de la tripulación de Gol D. Roger, aparece justo a tiempo para salvar a Luffy del líder supremo del Gobierno Mundial, Imu.

Tras las palabras de Gaban a Luffy, se desata una batalla colosal entre Imu y Gaban, quien recuerda a sus antiguos camaradas y rivales. Aunque Gaban logra hacer sangrar a Imu, pierde el brazo izquierdo en combate. Esto reaviva el espíritu de pelea de Luffy, quien busca la revancha.

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