“One Piece” se ha convertido en una franquicia muy importante. Por supuesto, ha tenido un gran número de fanáticos desde la publicación del manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda y su posterior adaptación al anime. Pero la historia de Luffy, quien junto a su tripulación de Piratas Sombrero de Paja, navega por mares peligrosos en busca un legendario tesoro escondido con el objetivo convertirse en el nuevo Rey de los Piratas, llegó a más personas en el mundo luego del live action de Netflix protagonizado por Iñaki Godoy.

Luego del estreno de la segunda temporada del live action, se anunciaron proyectos como el especial animado de Lego de dos partes que estrenará en septiembre y el One Piece Fest 2026, evento que se realizará en agosto en Estados Unidos. Además, se confirmó la fecha de estreno del esperado anime remake producido por Netflix y WIT Studio (“Spy x Family”, “Attack on Titan”).

“The One Piece” se anunció por primera vez en diciembre de 2023 y se estrenará en febrero de 2027. Pero ¿qué más se sabe sobre el nuevo anime que promete presentar una versión más fiel del manga? ¿Cuántos episodios tedrá la primera temporada?

El nuevo afiche del anime remake "The One Piece" muestra a un joven Luffy disfrutando de su tiempo en el Bar Partys (Foto: Wit Studio / Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “THE ONE PIECE”?

La primera temporada de “The One Piece” contará con siete episodios, con una duración total de aproximadamente 300 minutos, es decir, cada episodio durará más de 40 minutos. También se confirmó que adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda: la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja.

Pero no la saga completa, ya que Netflix informó que la primera temporada abarcará los primeros 50 capítulos del material original y East Blue termina en el capítulo 100. ¿Será suficiente para los fans de esta historia? ¿Cuánto tendrán que esperar para ver los próximos episodios o dependerá de la respuesta de la audiencia?

La producción de la primera temporada tardó aproximadamente tres años, ¿los fans están dispuestos a esperar otros tres años para la segunda entrega de una historia que ya vieron en el anime original, que es uno de los más longevos y está en el arco de Elbaph?

Además, que la primera temporada de “The One Piece” termine con el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie, que ocurrió en el episodio 20 del anime de Toei Animation, no parece convencer del todo a los fans.

Por otro lado, el director Masashi Koizuka indicó al canal de YouTube Ai Show que desea utilizar la mejor parte del manga. "Para ello, habrá una diferencia entre una película que incorpore estos detalles... Esto forma parte de nuestra identidad en este proyecto y añade un toque único a ‘One Piece’, creado por WIT Studio”.

La primera temporada de "The One Piece" tendrá solo siete episodios ¿Será suficiente para los fans de la historia de Luffy? (Foto: Wit Studio/ Netflix)

SINOPSIS DE “THE ONE PIECE”

De acuerdo con la descripción de Netflix, “producida por WIT Studio, ‘The One Piece’ es una nueva adaptación al anime que parte de la saga East Blue del manga original. A diferencia de la serie de televisión que ha avanzado a toda velocidad durante más de 25 años, esta serie aprovecha el potencial expresivo de la tecnología moderna para ofrecer una visión familiar pero a la vez novedosa de las aventuras de Luffy. Las imágenes exclusivas de los bocetos de diseño de personajes y los storyboards que se muestran en este video ofrecen un vistazo al mundo de este nuevo anime.”

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