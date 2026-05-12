“Solo Leveling”, basado en la novela web de Chugong, es uno de los animes más populares de los últimos años. Destaca principalmente por su impresionante calidad de animación y efectos visuales, su ritmo adictivo lleno de acción, y la espectacular representación de la evolución de poder del protagonista. Pero hay algo por lo que esta serie ha sido duramente criticada, por no explorar a fondo a sus personajes secundarios, lo que empeora cuando se trata de personajes femeninos. No obstante, otro título con características similares lo supera en este importante aspecto.

Aunque “Solo Leveling” tiene personajes femeninos poderosos como Lee Joohee, una sanadora de rango B y antigua compañera de grupo de Sung Jinwoo, y Cha Hae-in, quien posee una increíble habilidad en combate cuerpo a cuerpo y velocidad, no profundiza en ellos y su tramas principalmente giran entorno al protagonista.

Mientras que “Omniscient Reader”, novela web surcoreana escrita por Sing Shong, destaca por sus personajes femeninos complejos y activos. Entre las figuras que sobresalen están Han Sooyoung, Yoo Sangah y Jung Heewon, quienes son miembros fundamentales de la Compañía de Kim Dokja.

Aunque se critica que "Solo Leveling" no profundiza lo suficiente no profundiza en los personajes femeninos, Cha Hae-In y otras cazadoras son fundamentales para el desarrollo de la trama (Foto: A-1 Pictures)

“OMNISCIENT READER” Y SUS PERSONAJES FEMENINOS

“Omniscient Reader’s Viewpoint” narra la historia de Kim Dokja, un oficinista cuya vida cambia cuando su novela web favorita de 10 años, “Tres formas de sobrevivir en un mundo en ruinas”, se convierte en realidad. Al ser el único que conoce el final, utiliza sus conocimientos para sobrevivir y alterar el destino de ese mundo. En esta serie, los personajes femeninos tienen roles relevantes y activos. Participan en la estrategia, combate y toma de decisiones.

Además, tienen motivaciones complejas y evolucionan junto con la trama, ganando poder y autonomía a medida que avanzan los escenarios. Estos son algunos de los personajes femeninos más destacados:

Han Sooyoung, una escritora talentosa. Aunque al principio es la antagonista, se convierte en pilar de la compañía.

Yoo Sangah, colega de trabajo de Dokja que evoluciona de una civil ordinaria a una figura indispensable.

Jung Heewon, que tiene habilidades de combate de alto nivel.

Lee Jihye, discípula de Yoo Joonghyuk que se convierte en una luchadora hábil y directa.

Shin Yoosung, quien posee una habilidad vital para la supervivencia del equipo.

En "Omniscient Reader", el mundo se transforma en el escenario peligroso de la novela, lleno de escenarios mortales y criaturas llamadas dokkaebis (Foto: Viche)

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN “OMNISCIENT READER” Y “SOLO LEVELING”?

“Omniscient Reader’s Viewpoint” y “Solo Leveling” son dos manhwa moderno que destacan por su acción intensa y su calidad. Estos dos manhwas son reconocidos por su increíble arte y escenas de batalla bien elaboradas.

Ambos presentan mundos donde la realidad se transforma en un juego de supervivencia con misiones, y sus protagonistas, Kim Dokja y Sung Jinwoo, poseen habilidades únicas que los destacan y les permiten escalar en poder rápidamente.

Mientras “Solo Leveling” se centra en el crecimiento de poder del protagonista, “Omniscient Reader’s Viewpoint” se enfoca en una trama compleja y metaficcional.

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